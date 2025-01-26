搭飛機真係要開飛行模式？飛機師分享經驗　唔開原來有呢樣影響

搭飛機開飛行模式？｜應該很多人都聽過，搭飛機最好將手機切換至飛行模式，但許多人對此感到疑惑，甚至懷疑是否真的有必要。近日，一位機師在Tiktok分享，雖然手機信號對飛機的影響確實很少，但是對機師的工作影響即無法想像，短片更多達200萬觀看。



飛行模式的主要功能是關閉手機的無線通信功能，例如無線網絡、Wi-Fi和藍牙。這樣做的目的之一，是避免手機的信號干擾飛機的導航和通信設備。可是，@perchpoint指出現代飛機的系統設計已具備抗干擾能力，因此這已不是搭飛機開飛航模式的主因。

原來，手機信號可能產生的干擾雖然不會直接危及飛行安全，但卻可能影響飛行員接收重要信息的清晰度。@perchpoint提到，如果有乘客的手機未切換飛行模式，在飛機起降過程中，通訊系統中可能出現類似「嗡嗡聲」的干擾，這會讓飛行員使用耳機通訊指令時感到困擾。

現時許多飛機都配備了機上Wi-Fi功能，這使得乘客即使在飛行中也能上網或收發訊息。許多人會問，既然飛機已支持無線上網，為何還需要切換飛行模式？其實，飛行模式並不會完全限制手機的所有功能，只是關閉了無線網絡，而機上Wi-Fi是經過航空公司特別設計和調整的通信系統，能在不影響飛機運行的情況下提供連接服務。這種設計確保了飛行安全與乘客需求之間的平衡。