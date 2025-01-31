新年必裝4大PartyGame App｜新年期間，與親朋好友聚在一起拜年、開派對，是一件非常熱鬧的事情。但若想讓聚會更加有趣，找些適合多人參與的遊戲絕對不可少。不過，在家裡玩派對遊戲，不一定需要實體道具或大費周章地準備，只要拿起手機，就能透過各種派對遊戲 App，輕鬆為聚會增添歡樂氣氛。以下為大家推薦幾款必裝的 Party Game 手機應用程式，無論是猜猜畫畫、誰是臥底，還是狼人殺等經典遊戲，都能讓你和親友在新年期間玩得盡興。



1）Party Guess

包括類似大家熟悉的「超級無敵大電視」，集合了大約 20 個不同主題的題目，特別適合家庭聚會，因為裡面有許多老少咸宜的題材，例如 Just For Kid 或童話世界等主題。操作方式簡單直觀，例如向上或向下搖晃裝置來切換題目，向左或向右搖晃來跳過問題，讓遊戲更加流暢。特別之處是，Party Guess 還支援錄製遊戲過程，方便保存每次遊戲中的趣味瞬間。

2）Party Animal 派對動物

集合了多款經典派對遊戲的App，內含多達 10 種不同的遊戲模式。例如，比手畫腳、估歌仔、你畫我猜、誰是臥底、以及緊張刺激的狼人殺。無論是哪種遊戲，它都能滿足各種不同喜好的玩家，而且可以在 Android 和 iOS 雙平台下載。

3）開枱喇

如果覺得派對遊戲之外，還想來一場輕鬆的麻雀對局，那麼推薦下載「開枱喇」這款港式麻雀 App。不需實體麻雀桌和牌具，直接在手機上就能玩一場地道的港式麻雀。而且，好處在於不佔空間，也沒有實體麻雀時洗牌的噪音問題，非常適合在家中或外出時使用。如果你對日式麻雀感興趣，還可以選擇《雀魂》或《天鳳》等熱門麻雀遊戲，這些平台不僅畫面精美，還能與其他玩家進行線上對戰，讓整個遊戲過程更加生動有趣。

4）Board Game Arena

此外，對於喜歡桌遊的朋友來說，「Board Game Arena」是一個不能錯過的免費線上桌遊平台。這款平台支援繁體中文，並且能在手機或平板上使用，玩家只需連接網路就能即時開始遊戲。Board Game Arena 提供了多種輕鬆有趣的桌遊，例如《誰是牛頭王》（Take 6）和《花火》等，這些遊戲規則簡單，即使是新手也能快速上手。如果你已經玩厭了 Mario Party 或傳統派對遊戲，那麼這些桌遊將為你帶來耳目一新的體驗。更棒的是，這些遊戲可以多人一起參與，適合家庭聚會或朋友之間的派對場合。