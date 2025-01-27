Netflix 2月下架16套新年5日連假追番翻煲推薦｜鏈鋸人/皇牌特工翻煲最後機會｜今年新年不少市民都可以由初一至初五足足放5日連假，日頭去完拜年，夜晚me time最啱就係開 Netflix 煲劇追番。推薦16部 由1月尾到2月中即將下架的電影、劇集、動畫！當中《鏈鋸人》、《死亡筆記》更將在1月31日提早下架、初四已經睇唔到！把握最後機會啦！



即將下架動畫系列

動畫《鏈鋸人》剛剛在香港舉行主題展覽，想不到Netflix撞正呢排下架，一季得十幾集，好適合5日假分幾日追番。

動畫《鏈鋸人》｜1月31日下架

動畫《死亡筆記》｜1月31日下架

動畫《轉生就是劍》｜1月31日下架

動畫《因為是反派大小姐所以養了魔王》｜1月31日下架

動畫《後宮之烏》｜1月31日下架

動畫《夫婦以上、戀人未滿》｜1月31日下架

動畫《鏈鋸人》｜1月31日下架

動畫《死亡筆記》｜1月31日下架

動畫《轉生就是劍》｜1月31日下架

動畫《因為是反派大小姐所以養了魔王》｜1月31日下架

動畫《後宮之烏》｜1月31日下架

動畫《夫婦以上、戀人未滿》｜1月31日下架

即將下架電影

2月兩大特務系列電影要下架，當中湯告魯斯的《職業特工隊》全系列是一次過全數下架，值得一次過馬拉松式翻睇一次。而個人就推薦《下女誘罪》！如果你在Disney Plus睇完《正年》，一定要睇金泰梨成名之作！（留意有色情成份、收埋睇好了。）

電影《皇家特工》系列｜2月7日下架

電影《越空狂龍》｜2月9日下架

電影《下女誘罪》｜2月10日下架

電影《職業特工隊》系列｜2月14日下架

電影《猿人爭霸戰》系列｜2月15日下架

電影《GT 跑車浪漫旅》｜ 2月15日下架

電影《末日先鋒：戰甲飛車》｜2月15日下架

電影《沙丘瀚戰》｜ 2月20日下架

電影《皇家特工》系列｜2月7日下架

電影《越空狂龍》｜2月9日下架

電影《下女誘罪》｜2月10日下架

電影《職業特工隊》系列｜2月14日下架

電影《猿人爭霸戰》系列｜2月15日下架

電影《GT 跑車浪漫旅》｜ 2月15日下架

電影《末日先鋒：戰甲飛車》｜2月15日下架

電影《沙丘瀚戰》｜ 2月20日下架

即將下架英美劇

別小看《唐頓莊園》這類老老土土名人宮廷爭產劇，其實好多fans。不過佢有非常多季、非常多集，想翻睇就要有一定「決心」。另一部《黑閃電》麻……

劇集《唐頓莊園》｜1月31日下架

劇集《黑閃電》｜2月8日下架

劇集《唐頓莊園》｜1月31日下架

劇集《黑閃電》｜2月8日下架