大S（徐熙媛）日本旅行後因得了流感併發肺炎不幸病逝。我們除了感到難過和可惜，相信不少香港人接下來仍然會繼續去日本旅行，以下介紹一個可以網上查詢日本全國流感確診人數的實用網頁（每周更新一次），並提供出國旅行時突發身體不適的處理方法。



流行性感冒確診Level地圖｜紅色代表感染高峰地區

由日本國立感染症研究所製作的網頁「感染症情報センター」，內有「流行性感冒確診Level地圖」專頁，除了每周更新日本各地區的流感確診人數，亦在全日本地圖以顏色去顯示嚴重程度，黃色地區為「需要注意」，粉紅至紅色屬嚴重至發出「警報」的高危地區，以最新1月29日版本所見（下次更新為2月7日），全日本過半數地區已進入「警報」高危階段。

日本流行性感冒確診Level地圖截圖

日本厚生勞動省發表情報，截至今年1月26日止，每周向醫療機構求診的流感患者數已降至5萬4594人，較前一週減少3萬5000多人，當中山形縣、新潟縣等10個都道府縣有明顯下降，但依然不可忽視，建議確趁後應請假休息，市民外出時，在人多的密封空間（如火車車廂）應佩戴口罩、回家入屋要即時洗手。另外香港衞生防護中心指出「因應海外流感活躍程度持續增加，市民如到這些地區旅遊，應及早接種疫苗，因為接種後需約2至4星期方能產生保護作用。」

流行性感冒確診Level地圖截圖

點擊進入：日本流行性感冒確診Level地圖

日本旅行時身體不適應對方法｜尋找醫院

外國人沒有日本的健保卡，一樣可在日本就醫，但必須全額支付醫藥費，金額方面可不便宜，所以香港人出發旅行前真的應該買旅遊保險。

尋找醫院方法1：各身邊人救求｜如果屬跟團旅行當然要向導遊救助、或可向酒店查詢。在街上或可以「すみません、病院はどこですか」（sumimasen byōin wa dokodesuka.）向路人救助。

網上圖片

尋找醫院方法2：用APP找醫院｜以google maps 搜尋「医院」「病院」「クリニック」、「診療所」等，並可使用 Japan Travel by NAVITIME中的地圖功能，查詢醫院及藥局位置。

Japan Travel by NAVITIME 截圖

尋找醫院方法3：利用救護車｜如屬緊急情況請打電話至「119」，在日本使用救護車的詳細資訊可參考「救護車使用指南（中文版）」（連結）

日本救護車玩具（玩具反斗城圖片）

大S染日本流感併發離世 遊日5招自保 如何分辨流感、感冒？

日本防流感措施｜【1】戴實口罩

大家外遊時，記緊建議戴上外科口罩，而且應帶兩個外岀作替換，以免口罩濕掉而無法更換。

日本防流感措施｜【2】避開擁擠環境

盡量避免去人多食店和商場，例如電梯內人多，就等下一部吧！如果到人氣食店或商店購物時，或許較難徹底執行以上措施，但都要盡量速戰速決，以免染疫！

日本防流感措施｜【3】不要亂摸，消毒雙手

遊日期間，應時刻提醒自己不要「亂摸」，更不要用手觸摸眼、口、鼻。如接觸過電梯和扶手等，也應該馬上用消毒酒精消毒雙手，如果自己的消毒酒精用光，也不用過分擔心，日本市區多處有消毒酒精可供使用。

日本防流感措施｜【4】保持安全距離

即使在人不多地方，也應盡量跟他人保持1.5米距離，避免透過飛沫而感染病毒，大家做回疫情期間的自己就可以大大避免染疫了！

日本防流感措施｜【5】飛機上重點防疫

飛機上空間狹小，需倍加小心！尤其日本感染宗數超多，搭乘內陸機比國際航班更高危。在飛機上，應配戴更高防護性的口罩，而且盡量不飲食和不上廁所。