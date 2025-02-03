大S染日本流感併發離世　遊日5招自保　如何分辨流感、感冒？

大S｜日本流感｜流感病徵｜台灣女星大S逝世消息傳出，證實她於日本患上流感併發肺炎逝世。消息令不少打算到日本自由行的朋友感到憂慮！《香港01》好食玩飛記者整理5個旅遊對抗流感，以及自保的方法，同時也會解釋流感和感冒的分別，想知更多即看下文啦！



大S（徐熙媛）逝世的消息日前傳出。家屬在今早（2月3日）亦證實，大S在日本患上流感併發肺炎逝世。大S家屬小S發文稱：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」

台媒報道，大S（徐熙媛）逝世，終年48歲。（IG@hsushiyuan）

據日本國立感染症研究所的資料，1月20至26日全日本約5,000間醫療機構通報的流感患者，平均每間有11.06人染疫。從2024年9月2日到現在，單單這個流感季在日本約有952.3萬人因流感而求診就醫，大家遊日時除了戴實口罩，建議可跟隨以下措施，避免染疫！

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日本防流感措施｜【1】戴實口罩

大家外遊時，記緊建議戴上外科口罩，而且應帶兩個外岀作替換，以免口罩濕掉而無法更換。

有專家表示外遊日本時，建議戴上外科口罩!（Freepik）

日本防流感措施｜【2】避開擁擠環境

盡量避免去人多食店和商場，例如電梯內人多，就等下一部吧！如果到人氣食店或商店購物時，或許較難徹底執行以上措施，但都要盡量速戰速決，以免染疫！

日本防流感措施｜【3】不要亂摸，消毒雙手

遊日期間，應時刻提醒自己不要「亂摸」，更不要用手觸摸眼、口、鼻。如接觸過電梯和扶手等，也應該馬上用消毒酒精消毒雙手，如果自己的消毒酒精用光，也不用過分擔心，日本市區多處有消毒酒精可供使用。

日本防流感措施｜【4】保持安全距離

即使在人不多地方，也應盡量跟他人保持1.5米距離，避免透過飛沫而感染病毒，大家做回疫情期間的自己就可以大大避免染疫了！

日本防流感措施｜【5】飛機上重點防疫

飛機上空間狹小，需倍加小心！尤其日本感染宗數超多，搭乘內陸機比國際航班更高危。在飛機上，應配戴更高防護性的口罩，而且盡量不飲食和不上廁所。

在飛機上，應配戴更高防護性的口罩，而且盡量不飲食和不上廁所。（unsplash）

除了做足準備預防感染流感之外，大家亦應懂得分辨流感和感冒的分別，不要輕視流感的嚴重性！

日本流感｜如何分辨流感／感冒症狀？

衞生署資料顯示，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，流感高峰期一般為每年1月至3月，或4月及7至8月，一般2-7日內自行痊癒，跟一般感冒是有分別的，詳細如下：

常見症狀：

流感：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛、嘔吐、腹瀉等

感冒：噴嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、聲嘶、頭痛、發燒



併發症：

流感：支氣管炎或肺炎

感冒：可能有零星發冷、連帶疲倦、流汗、肌肉及關節疼痛



流感/感冒 潛伏期：

流感：約1-4日

感冒：約1-3日



流感/感冒 流行期：

流感：每年1月至3月，或4月及7至8月

感冒：不定



流感/感冒 痊癒期：

流感：約2-7日可自行痊癒

感冒：約2-5日可自行痊癒



傳染途徑：

流感：透過飛沬直接傳播，或經接觸間接傳播

感冒：吸入或接觸帶有傳播性的呼吸分泌物



痊癒方法：

流感：充足休息、多喝水，如醫生處方可服抗病毒劑減輕病情

感冒：多飲清水、進食有營養及易消化的食物、充足休息。每日可用半茶匙鹽水漱口3次或以上



日本流感｜甲型流感死亡率高 3類人風險高

目前在日本流行的H1N1屬於甲型流感的一種，根據衞生署資料顯示，相比其他乙型及丙型流感，甲型流感的併發症相對嚴重，死亡率亦較高！甲型流感常見症狀有發燒、發冷、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等。而以下3類人染上甲型流感的機率較高：

高風險人士：長者、小朋友或免疫力較低人士受感柒後，可能會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重可致命。



嚴重程度/死亡率：病情一般較嚴重，死亡率較高。

傳染力：傳染及致病能力較高，為目前主要會造成流感大流行的流感病毒。當新型甲型流感出現時，有可能導致新一波的流感爆發



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