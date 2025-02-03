大S流感併發肺炎亡　專家嘆非常不好：多發生在老人　48歲很少見

大S（徐熙媛）在日本患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫生黃立民指，「這發生在48歲民眾身上，相當少見」。



大S因在電視劇《流星花園》（2001）中飾演杉菜一角，曾紅遍亞洲。（截圖）

2001年台版《流星花園》風靡全亞洲，風頭一時無兩(網絡圖片)

台媒《聯合報》報道，台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫生黃立民說，一般來說，併發肺炎多發生在年長者，因此，這需要進一步釐清大S有沒有其他慢性病史，或是日常生活、飲食、用藥、壓力等其他方面的原因，造成免疫力不佳的情形。

黃立民說，若是流感併發重症死亡，常見感染仍為心肌炎、腦炎等，肺炎並不常見，「大S的情形，真的是一個非常不好的狀況」。多年前有一名20多歲年輕人在台東也是流感併發重症死亡，但該名年輕人為肥胖，原本就是免疫力不佳的高危險族群。

新冠免疫負債致台灣流感疫情持續

不過黃立民指，包括台灣、日本等地，今年全球流感疫情確實嚴重。黃立民指出，流感疫情的正常情形應是流行3個月就要停了，但受到新冠疫情後免疫負債的影響，台灣流感疫情已持續半年都停不下來，相較於流感病人來說，併發重症患者也會增加。

大S徐熙媛（IG@hsushiyuan）

醫生：沒有慢性病的中年人 流感重症機會百分之一

台灣胸腔內科醫生蘇一峰也在FB指出，臨床上得到流感，一般人是以發燒、肌肉痠痛、呼吸道症狀為主，如果併發肺炎就可能轉成重症。如果是免疫力正常，沒有慢性病的中年人，流感重症機會應該是百分之一。

《轉角＊遇到愛》主角由羅志祥、大S主演。（網絡圖片）

大S徐熙媛。（IG：@hsushiyuan）