全靠MissAV打擊？石川澪一打十3週年作品MIDV-995｜大敗J Cup新人瀨戶環奈處女作SONE-614｜成人盜版網站「Miss AV」早前被查封，AV女優石川澪在IG轉發事件後，Miss AV網轉domain翻生復活後竟向石川澪「還擊」，宣布「石川澪的電影將免除所有廣告」。這位風頭女星卻無有怕，在2025年首個日本正版影碟Bookmate排名榜擊敗「千年一遇」J Cup新人王瀨戶環奈，成功奪冠！



石川澪出道三週年作品熱賣奪冠

石川澪雖然身材平平，卻以偶像級超高「顏值」在亞洲區賺得極高人氣，更是日本AV界一個icon級女優。上次日本成人片商聯合打擊MissAV封網時，警示廣告都借用了石川澪相片。後來石川澪在X(Twitter)「邀功」竟惹來盜版網「還擊」，雖然不會對收入做成真正影響，但石川似乎相當「谷氣」，在X上大吐苦水呻自己「是受害最慘的人」。好在苦盡甘來，原來石川今年1月推出了下海三週年大作（MIDV-995），1套片力戰10個AV男優，難怪正版碟／串流大熱，在Bookmate排名榜登上第1位。石川澪X戶口（連結）

日本成人片商聯合打擊MissAV封網時，警示廣告借用石川澪相片，竟為後者帶來麻煩。

石川澪出道三週年作品熱賣奪冠

石川澪出道三週年作品熱賣奪冠

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MISSAV復活點名「報復」石川澪 出PO後悔大呻：我是受害最慘的人

2025年1月100大人氣AV女優榜👏

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J Cup新人瀨戶環奈｜被看好可統治AV界10年

日本女星「千年一遇」橋本環奈，AV女優界也借橋宣傳新人，年僅21歲、身高170cm的瀨戶環奈已擁有J Cup 豐滿身材，10月以性感硬照在《週刊ポスト》中登場後已火速爆紅，連台灣AV達人一劍浣春秋都預言她可以在接下來10年統治AV界。

但想不到被奉為「史上最高美BODY」的橋本環奈出道作（SONE-614) 1月28日上架，竟僅敗於A Cup「幼兒身材」的石川澪，在2025年1月FANZA實體作品銷售排行榜亦同樣被石川打敗。瀨戶環奈X戶口（連結）

（X：@kanna_seto0510）

瀨戶環奈（X：@kanna_seto0510）

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回帶睇AV女優2024年12月倒數排名

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