真三國無雙起源攻略，魏蜀吳三大隱藏結局條件及完成心得｜《真三國無雙 起源》相信不少玩家已經玩了不少時間，其實魏蜀吳三國有其基本的結局外，還有各自己的隱藏結局（if線），需要完成指定版圖件才可以達成。



真三國無雙起源攻略，魏蜀吳三大隱藏結局條件完成心得：記者建議大家先完成較易的蜀國線隱藏結局，然後才在第二週目或打後完成其他難度較高的隱藏結局。另外，如果單純為了看隱藏結局，就算玩難度易來完成都沒有問題。

蜀國隱藏結局條件

【第五章：長坂之戰】撤離劉備的時候返回原路，擊敗曹操



蜀隱藏結局條件及完成心得

攻略要點：曹操一出來立刻衝過去單挑將他擊敗，一定要儲存好無雙及氣，一口氣將他打敗。

完成條件時便會出現「逆天改命」的字眼

吳國隱藏結局條件

【第三章：襄陽之戰】西邊據點擊敗幻張角 救孫堅



吳國隱藏結局條件

攻略要點：一開始便要攻去左下角的位置，會出現幻像張角，要擊殺他才可以通過，不過防禦力超高要集火力來限時擊殺他（如集中儲更多無雙值）。擊殺張角後，再來到最左下角的位置，趕到孫堅的位置便可以觸發新的動畫，這就成功救出孫堅。

【第四章：吳郡鎮壓戰】隱藏區域擊敗白鸞 救孫策



吳國隱藏結局條件

攻略要點：第四章中有2場吳郡鎮壓戰，目標是第2場左方打開了新地區的地圖。先清中間的將領，以及幫助孫權殺敵，然後再向左方孫策消失的位置進攻。然後走至新地域的最左方，利用鷹眼來找隱藏區域，在內快速擊敗白鸞便可。

吳國隱藏結局條件

吳國隱藏結局條件

魏國隱藏結局條件

【第四章：宛城逃脫戰】8分鐘内擊敗宛城的4名武將 救典韋



魏國隱藏結局條件

攻略要點：開始時未能入去，所以只可以繼續幫曹操逃走（先上去右上角、然後走至右下方再由左方走上去清敵，不久左方城牆爬梯下來，然後右方便會開大門追擊），就在此時進入城內擊敗4名武將。

魏國隱藏結局條件

【第五章：白狼山之戰】3分45秒内擊敗白鸞 救郭嘉



魏國隱藏結局條件

攻略要點：幾個任務中最困難的一個，因為限時短擊敗白鸞（會在左方通道出現，要由左下方清敵清上去，而等徐晃又要走到左方及成功佔領據點時，白鸞才會出現，所以建議與徐晃一起行動）然後又要趕回去大本營教典韋。

魏國隱藏結局條件

【第五章：赤壁之戰】擊敗黃蓋



魏國隱藏結局條件

攻略要點：這一版比較簡單，只需要帶著郭嘉一起，然後等待風向變化，再向黃蓋的位置等待，將他擊敗令火燒之計失敗便可。

魏國隱藏結局條件