真三國無雙：起源｜評分揭曉　戰鬥操作流暢　雄心勃勃的重啟之作

《真三國無雙：起源》的媒體評分已公開，GameSpot為其評分為7分。遊戲展現出雄心壯志，尤其在《真三國無雙8》失利後選擇了重啟。



《真三國無雙：起源》：空前宏大規模，雄心壯志的7分力作（コーエーテクモChannel ）

它在各個方面超越前作，通過現代技術豐富了核心戰鬥玩法，並強調動作設計，提升了戰鬥的沉浸感。雖然可能會讓老玩家因角色陣容減少和缺乏合作模式而失望，以及劇情中的冗長對話可能影響節奏，但在激烈的戰鬥中這些缺點會被忽略。遊戲以其壯觀的視覺效果和流暢的操作帶給玩家暢快體驗。

《真三國無雙：起源》的媒體評分已公開，GameSpot為其評分為7分。

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優點包括提升系列精髓到空前規模、提供震撼且操控精準的橫掃敵軍體驗、引入更策略性的擋反戰鬥風格以及戰場決策的重要性。然而，劇情節奏受阻於過多對話、角色數量減少、任務多樣性不足以及缺少合作模式是其不足之處。

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值得注意的是，《真三國無雙：起源》同樣獲得了站內9分的高度評價。對於熱愛三國曆史和英雄主義的玩家來說，這是一款不容錯過的開局大作。《真三國無雙：起源》為所有喜歡這個題材的人帶來了一場盛宴。

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