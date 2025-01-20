《真．三國無雙 起源》攻略｜今集《真 三國無雙》的玩法大革新，與以往的玩法大不同，對於玩家來說，如何在最短時間內在遊戲中打造出強大的角色實力，無疑是一大挑戰。但只要掌握好關鍵要點，即使是新手玩家也能夠在快速由菜鳥到戰神的蛻變。



重點1 專注練級 快速提升境界

想要在《真．三國無雙 起源》迅速變強，第一步就是要快速提升角色的境界等級。境界等級的提升不僅會直接增加血量和攻防，在高難度關卡中更是至關重要。因此，我們在遊戲初期應該專注於低難度關卡的重複刷敵，以最快的速度提升境界。

真三國無雙起源攻略 優先快速提升境界

先提升境界為主角大幅增加戰力

具體而言，可以集中精力玩最時候較短的關卡，不僅怪物較為軟弱，擊破數量也更高，從而更有利於快速積累熟練度和經驗值。其中，第四章的「兗州義勇之任」尤其值得一提，短時間內能刷出3000多敵人，效率極高。

同時，還可以購買商店中的「鍛鍊用」武器，可以有效提升30%的經驗值獲取，進一步加快等級提升。此外，合理利用「木香草」這一消耗道具，也能在一定程度上提高經驗值獲取。

重複打小兵來增加殺敵數

重點2 掌握最強武器技能組合

除了快速練級，在《真．三國無雙 起源》提升戰力的另一關鍵，就是要熟練掌握最強大的武器和技能組合。

克服高難度挑戰「虎牢關」中的呂布便可以取得「方天戟」

其中，「方天戟」無疑是一把非常出色的武器，在高難度關卡中表現優異。可以優先取得R8級「方天戟」，克服高難度挑戰「虎牢關」中的呂布。此外，雙戟和飛圈等武器種類也都有不錯的清兵效率，都是不錯的選擇。

在技能方面，「冰鸞」無疑是最強大的武藝之一，能夠輕鬆鎖定大範圍敵人，配合真空玉的攻擊範圍擴張效果，更是殺敵的利器。同時，昇風玉和真空玉等寶玉也是不可或缺的助力。

重點3 挑戰高難度支線 獲取關鍵裝備

除了主線關卡，《真．三國無雙 起源》的支線挑戰也是提升戰力的重要手段。可以在角色等級達到一定程度後，著手挑戰各種高難度支線任務，不僅能獲取強大的R8級武器，還能取得攻防大幅提升的裝飾品。

多挑戰支線任務來獲取關鍵裝備

其中，取得赤兔馬匹可以大幅提升移動速度，在高難度關卡中發揮重要作用。而玄武甲、白虎牙等頂級防具和武器則能夠顯著增強角色的整體實力。此外，在支線挑戰中還能獲得各種強大的消耗道具，如大力丹、氣焰丹等，在關鍵時刻發揮致命作用。