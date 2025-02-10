ChatGPT大戰DeepSeek國際象棋｜圍繞住 DeepSeek 和 ChatGPT 的討論不斷，很多人都想知道哪一款 AI 比較強大。近日，國際象棋大師「GothamChess」在 YouTube 上載了一段，兩大人工智能展開的對決，這場比賽不僅吸引了全球無數觀眾的目光，更成為網絡熱話。讓人意想不到的是，DeepSeek竟然 「臨場改規則」，並出口術勝出對決。



誰更技高一籌？

比賽一開始，兩方都按照標準的國際象棋規則進行操作。前十分鐘，雙方你來我往，不斷變換棋局形勢，難分勝負。ChatGPT 憑藉其龐大的棋譜資料庫和強大的計算能力，逐漸在中盤佔據了上風。觀眾都認為 ChatGPT 勝券在握。然而，就在關鍵時刻，DeepSeek 採取了一個完全出乎意料的策略—它「修改了遊戲規則」，並以此方式反轉了局勢。

DeepSeek 更新了規則，指其中的棋可以按騎士方式移動，並且利用這個新規則，讓自己的士兵成功吃掉 ChatGPT 的皇后，這在正常規則下根本是不可能的操作。這一舉動讓 ChatGPT 措手不及，更在最後叫ChatGPT（白棋）投降。

出口術算作弊？還是更高階的智慧

DeepSeek 的「出口術」行為在棋局結束後，引起了熱烈爭論。有人認為這是違反公平競爭精神的作弊行為，但也有人持相反意見，認為這反而體現了 DeepSeek 更接近「人類思維」的靈活性與創造力。

有專家指出，這或許是 AI 新一代算法的結果，因為 DeepSeek 所採用的自學習系統能夠根據情境變化即時調整策略，甚至創造新的規則來適應當下形勢。這種表現雖然看似出格，但卻展示了人工智能系統在應對突發情況時的靈活應變能力，這在現實場景中或許更具實用價值。

在 DeepSeek 改變規則後，ChatGPT 也試圖做出調整，甚至開始修改自身的規則以適應新的遊戲邏輯。然而，由於 ChatGPT 更偏向語言處理和數據回應，對於突如其來的「規則動態調整」缺乏即時反應能力，最終在混亂的局勢中選擇認輸，讓 DeepSeek 成為最後的勝者。

資料來源：YouTube@GothamChess