Nintendo Switch 2 售價曝光！加國Costco意外劇透任天堂新機情報｜不少任天堂粉絲都十分期待任天堂新主機 Nintendo Switch 2 的到來，近日加拿大Costco疑似過早將Nintendo Switch 2的系統資料及標籤曝光，當中更包括極重要的新機售價，讓不少粉絲都十分興奮。



Nintendo Switch 2定價疑流出？

在社交平台X上有爆炸者指任天堂Switch 2的價格標籤可能已經被零售商洩露。今次的消息更有圖片支持，這些圖片據稱來自加拿大Costco的一位員工，第一張照片寫著「Nintendo Switch place holder」(其中place拼寫錯誤)並標示499.99加元的價格(約$2700港元)，雖然不知道place holder真正指的是甚麼，不少人認為正是Switch 2代的主機售價，換言之約比第1代Switch 當年的開售價貴了100美元。

第一張照片寫著「Nintendo Switch place holder」(其中place拼寫錯誤)並標示499.99加元的價格(約$2700港元)。(X:Switch2Stock)

加拿大Costco系統資料曝光

而第二張則是一張來自倉庫數據庫電腦的截圖,屏幕上顯示了一條「Nintendo Switch placeholder」的列表，價格那一項再次出現了499.99這個數字。雖然這種信息很容易被偽造，亦有可能是Costco在沒有任天堂的資料下作出價格猜測。但這是目前為止最可靠的洩漏信息。

根據加拿大價格來猜測Switch 2在其他市場的價格，香港市場約售 2700港元，美國市場可能會售399美元，歐而洲可能是400-450歐元。不過Switch 2未必只有一個組合，可能是，這個價錢可能是Switch 2 OLED版本的價格，亦可能是連同Switch 2的捆綁包的價格。不知大家又覺得這個售價是否合心水？