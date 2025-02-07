Switch 2傳 Joy-Con 手掣可當滑鼠用？任天堂申請1專利曝光此功能｜任天堂宣佈Switch 2將會在今年推出，此消息無疑對粉絲來說都十分振奮，不過更讓人興奮的是，有人透過任天堂的專利文件，發現Switch 2的手掣Joy-Con可能會有滑鼠功能，即看詳情。



Switch 2傳 Joy-Con 手掣可當滑鼠用？

在上個月的Switch 2預告影片中，任天堂展示了兩個 Joy-Con手掣在地面上滑動的畫面，就像滑鼠一樣。近日有人發現一項專利中的圖片顯示Joy-Con被水平握持，SR和SL按鈕朝下，拇指放在控制桿上。這似乎顯示有光學感應器在下方,讓用家可以像滑鼠一樣在上方握持並移動。

Switch 2傳 Joy-Con 手掣可當滑鼠用？ (Nintendo)

任天堂申請1專利曝光此功能

在任天堂日文專利文件中「滑鼠操作感應器」一詞出現了28，這表明控制器內部將會有技術使其像滑鼠一樣運作。根據專利圖，L/SL、R/SR 鍵就等如滑鼠的左／右鍵，之後以手掣跟Switch主機連接的插槽貼在平面／桌面，當像一支滑鼠操作。

Switch 2傳 Joy-Con 手掣可當滑鼠用？ (Wipo)

專利中更指「用戶可以將第一輸入設備1和第二輸入設備2中的一個用作滑鼠，而另一個則用作第一輸入設備」即可單人握持兩支Joy-Con，左手作為傳統手掣、右邊的Joy-Con作為滑鼠使用，整個配套似乎跟《COD》類型的 shooting game 遊戲非常匹配。另一方面，似乎也可以同時使用兩個Joy-Con作為滑鼠，或者日後的party game，可以1／2P同時用mouse操作對戰了。

Switch 2傳 Joy-Con 手掣可當滑鼠用？ (Wipo)

Switch 2 將採用磁吸手帶？

另一項專利顯示，過去以滑槽方式連結的Joy-Con手帶，將改為以「磁鐵」接合，該專利文件中「磁鐵」一詞出現了355次，這似乎表明手腕帶可能可以通過磁性附著在Joy-Con上。任天堂計劃在2025年推出Switch 2，並計劃在4月2日透露更多Switch 2的重點，屆時大眾將獲得更多資訊，就讓我們一起拭目以待吧。

Switch 2 將採用磁吸手帶？(Wipo)