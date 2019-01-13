vivo 神秘新機將採用全新 「The Waterdrop」設計風格？

不論是 VIVO NEX 或 VIVO NEX 雙屏版，其真全屏設計均讓很多用家感到驚喜。預計 VIVO 將於 2019 年帶來全新的手機造型，進一步展示手機外型的開發成果。據坊間傳言，VIVO 將會在稍後時間推出「The Waterdrop」手機，並且揚言手機的外型設計是用家前所未見，從未有廠商採用原如此設計，確實讓人感到相當好奇。（文：黎生）

不論是 vivo NEX 或 vivo NEX 雙屏版，其真全屏設計均讓很多用家感到驚喜。預計 vivo 將於 2019 年帶來全新的手機造型，進一步展示手機外型的開發成果。據坊間傳言，vivo 將會在稍後時間推出「The Waterdrop」手機，並且揚言手機的外型設計是用家前所未見，從未有廠商採用原如此設計，確實讓人感到相當好奇。

目前有關「The Waterdrop」手機的資料並不多，而且即使流出了兩張相片，但只有極少部分，故難以斷言手機外型。只是細看相片，不難發現手機極為圓潤，加上考慮到目前手機多採用玻璃機背，「The Waterdrop」設計是否就指手機將不再有金屬邊框，而是直接以玻璃打造一個水滴型的手機外殼呢？

若真有其事，那 vivo 的手機工藝確實是前無古人，值得大家留意。



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