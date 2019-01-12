《FFXII The Zodiac Age》Switch移植版　4月30日推出

《Final Fantasy XII The Zodiac Age》對應 Joy-Con 搖桿操作等操作而推出的移植版；還沒體驗過之前 PS4／PC 版的玩家們，可別錯過這次的 Switch 版！

日本 Square Enix 宣布，預定於 2019 年 4 月 30 日在海外 Nintendo Switch 主機上推出旗下人氣 RPG《FFXII》最新移植重製版《Final Fantasy XII The Zodiac Age》（ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアックエイジ），並公開由本作人設繪師「吉田明彦」所繪製的最新美術插圖讓玩家們確認欣賞。附帶一提，本作 Switch 繁體中文版將於 4 月 25 日與日本同步先行推出。

《Final Fantasy XII The Zodiac Age》為官方於之前在 PS4／PC 等平台推出，以《FFXII》日本加強版《Zodiac Job System》內容為基礎大幅強化提升後推出的新移植加強版。至於這次的 Switch 版，則是將之前推出的 PS4／PC 版重新移植，並對應 Joy-Con 搖桿操作等操作而推出的移植版；還沒體驗過之前 PS4／PC 版的玩家們，可別錯過這次的 Switch 版遊戲體驗。附帶一提，目前本作日版將會提早於 4 月 25 日推出，定價 5,800 日圓。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076