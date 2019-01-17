vivo The Waterdrop 無邊框一體成型新機　落實1 月 24 正式登場

vivo The Waterdrop 這台傳聞中以無邊框一體成型設計的新機消息早前流出，官方隨即宣布將於 1 月 24 日舉行發布會。到底 The Waterdrop 設計有什麼特別，以下為大家預測一下。（文：黎生）

早前 vivo 預告新機「The Waterdrop」將會採用全新外型設計，並指手機設計是前無古人，成功引起全球用家的注視。近日 vivo 終於公布更多相關消息，「The Waterdrop」手機將會於 1 月 24 日正式發布，發布會主題為「渾然天成」，海報中只有一滴扭曲的水，正好切合早前坊間的預測：「The Waterdrop」手機將會採用一體成型無邊框設計，外型相當值得期待。

vivo 神秘新機將採用全新 「The Waterdrop」設計風格？

vivo「The Waterdrop」手機的宣傳海報。

vivo「The Waterdrop」手機早前曾流出一角相片。

但有別過往 vivo 旗艦機的傳聞，坊間目前有關「The Waterdrop」手機的硬件規格資料甚少，情形與之前的 NEX 或 NEX 雙屏版相差甚遠，故此「The Waterdrop」手機極可能只是概念手機，而不會正式推出市場。至於實際情況如何？等到 1 月 24 日就可以知曉了。



來源：vivo 微博

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