Sennheiser Momentum True Wireless真無線耳機　音色媲美CD音質

近來Sennheiser終於推出近年大熱的真．無線耳機，全新 Sennheiser Momentum True Wireless 可以說是品牌近年最有話題性的產品，畢竟是傳統大廠第一款true wireless耳機，到底表現會係點呢？

Sennheiser近年推出新產品都是貴精不貴多，去年推出IE800S、IE80S、Momentum Free等雖然不會令你有「嘩一聲」的驚喜，但它們的質素都不會令試過的朋友失望。近來品牌終於推出近年大熱的真．無線耳機，全新 Sennheiser Momentum True Wireless 可以說是品牌近年最有話題性的產品，畢竟是傳統大廠第一款true wireless耳機，到底表現會係點呢？

成熟大方的造型

Momentum系列主打街頭風，有別於品牌旗下其他專業級產品，這個系列的外型、用料、顏色都有它的獨特性，Momentum True Wireless就延續同系列入耳式耳機的設計概念， 擁有觸控功能的鐳射表面金屬面板，面板是同系入耳式耳機中最大的，令耳機看起來更加閃爍，機身其他部分就以黑色塑膠製成，讓耳機更為輕巧，外殼不算細小，如果你的耳朵偏細有機會覺得頂著頂著，但如果跟我一樣是正常size，戴起來則是穩陣又舒服的，外殼亦通過IPX4防水規格，有基本防水防汗功能，日常使用大可以放心。不只耳機造得精美，蓋上灰色織布的充電盒非常美觀，而且細小輕便，額外提供8小時電力，讓耳機總播放時數可以長達12小時。

超爽手機使用體驗

Momentum True Wireless用上最先進的藍牙5.0傳輸，支援apt-X高質素藍牙傳輸，可以傳送媲美CD音質的音樂，另外更加入apt-X LL (Low Latency) 低延遲傳輸技術，今次用了LG V30試玩，播片的話不會有「唔對咀」的問題，打機都沒有明顯的延遲問題，這部分表現比絕大部分true wireless耳機出色。至於操作，耳機兩邊面板都有觸控功能，在Smart Control App入面可以設定觸控功能，另外亦設「Transparent Hearing」功能，不用除下耳機都可以聽到外界聲音，高階true wireless耳機有的功能，Momentum True Wireless都一併有齊。

年輕化音色

以往的Momentum耳機都有討好的音色，今次都不例外，耳機用到7mm動圈單元，口徑比起不少同類耳機大，在預設音色下，聽Dear Jane的 〈哪裡只得我共你〉，Momentum True Wireless能夠表現出有重量、有力量的低頻，開首的低音鼓聲下下有力，將人的情緒帶入歌曲中，而中高音表現爽朗生動，人聲清晰而稍為突出，聽流行曲沒有投訴，如果聽一些愛情小品，亦可以用App入面的EQ設定稍作調節，這樣就不怕低音太搶。再聽乃木坂46〈Synchronicity〉，這對耳機聽起Jpop更加夾得來，低音飽滿而有深深的下潛，女聲嬌俏，整體聲音清晰，有自然的空間感。之後玩玩《PUBG》，打機都幾乎沒有聲畫不同步的問題，槍炮聲有足夠的爆發力，打起來充滿震撼性。

Momentum True Wireless不論於聽音樂或是打機都有不錯的表現。（post76）

CONCLUDSION：「高階True Wireless中的精品」

正如前言所說，Sennheiser一向是穩中求勝的品牌，True Wireless耳機面世兩年，這個時候才推出 Momentum True Wireless，耳機各方面所用的技術已經相當成熟，連線穩定，配對、操作簡單，電量亦表現出色，去到音質，有著Momentum系列比較上年輕化的調音，聽流行曲、電音、搖滾都非常討好，加上有apt-X LL，用支援這技術的Android手機，睇片打機的反應幾乎與用傳統耳機沒有分別，如果手機是你最常用的娛樂平台，Momentum True Wireless肯定是一對值得擁有的真．無線耳機！

高階True Wireless中的精品。（post76）

Sennheiser Momentum True Wireless 規格重點

♦ 單元：7mm動圈單元

♦ 頻率響應：5 – 21,000Hz

♦ 藍牙：Bluetooth 5.0，支援apt-X、apt-X LL

♦ 續航時間：4小時（耳機）、8小時（充電盒）

♦ 售價：HKD $2,499

【本文獲「Post76玩樂網」授權轉載，原文：【評測】Sennheiser Momentum True Wireless – 睇戲打機無束縛​​】