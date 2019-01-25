Samsung Galaxy S10 支援逆向無綫充電　預告將推出新穿戴裝置

Samsung Galaxy S10 的最新曝光資料，顯示手機將備有反向無綫充電功能，亦似是預告 Samsung 將可能推出全新的 Galaxy Watch 或耳機。（文：黎生）

Samsung Galaxy S10 系列旗艦機即將登場，很多 fans 也對其甚感興趣。最近，坊間便流出一張韓國當地有關 Galaxy S10 系列的宣傳產品照片，當中可以看到 Samsung Galaxy S10 系列將會備有四個主要賣點，而其中一個便是逆向無綫充電功能，讓 Galaxy S10 系列可以像 Huawei Mate 20 Pro 般為其他裝置充電。

流出有關 Galaxy S10 的宣傳產品，順序為 S10 宣傳片、新屏幕設計、屏下指紋、三鏡配置及反向無綫充電。

相中除了可以找到反向無綫充電功能為 Galaxy S10 系列的賣點外，Samsung 亦挑選了全新超貼邊框的屏幕設計、領先的屏下指紋解鎖技術及實用性更強的三鏡配置為主要賣點，再一次引證坊間一直對 Galaxy S10 功能規格的傳聞。

由於 Galaxy S10 預計將備有三款型號，到底是否三款 S10 均備有反向無綫充電，則尚是未知之數。

另外，由於 Samsung Galaxy S10 新增了反向無綫充電功能，坊間亦同時借鑑 Huawei Mate 20 Pro 為了 Huawei Watch GT 而設計的舉動，故猜測 Samsung 或會同時推出全新的 Galaxy Watch 系列或耳機，讓 Galaxy S10 可隨時為穿戴式流動裝置進行充電。



來源：techtastic