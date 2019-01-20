《流星群俠傳》新手遊試玩：無自動、打得爽！動作系玩家推薦

提起「孟星魂」、「小蝶」這些人名，可能會有人先想起《流星蝴蝶劍》這部古龍著作，但像筆者這般曾活在 Online Game 全盛期的機迷，可能首先會想起當年盛極一時的線上動作遊戲《流星蝴蝶劍.net》。 《流星蝴蝶劍.net》的遊戲設計有別於當年的一眾回合制、或是大地圖點擊移動／攻擊的 MMORPG，是一款全 3D 格鬥遊戲，玩家可以控制角色連招、Chok 招，沒有任何裝備可以為你加強數值，靠的就是玩家自己的操作功力。這樣的遊戲，在當時絕對是逆市奇葩，在現今課金文化充斥的世代更是絕無僅有。 不過，網易新作《流星群俠傳》近日就推出港台服版本，以「復刻《流星蝴蝶劍.net》」為名進軍市場，究竟能否讓我們重拾當日全憑自己真功夫分出高下的體驗？

截然不同的動作系統

雖然廠商在宣傳中多次強調《流星群俠傳》是《流星蝴蝶劍.net》的「復刻版」，但要講成「復刻」，也未免有點兒宣傳失實的意味。要說明這一點，就要從《流星群俠傳》的動作系統講起。

十多年前的《流星蝴蝶劍.net》，是採用 WASD 四鍵結合滑鼠兩鍵來打出不同招式，而在手機之上，操作方式就改為輕、重攻擊的先後輸入來派生出不同連招、再加入稱為「絕學」的強力必殺技，如果以出招的難易度而論，《流星群俠傳》的系統是較易上手的。

透過輕、重派生不同的連段

《流星群俠傳》的戰鬥操作介面與一般動作手遊類似

絕學雖然一鍵就可以打出、打出其間擁有對普通招式免疫的「霸體」，但絕學背後還有霸體顏色相剋之道，依次為「紅>藍>黃>紅」，對玩家的反應能力有一定考驗；而每個角色皆有一招「怒氣技」，可以完全剋制三種顏色的絕學，然而積攢需時，為必要時才使出的殺手鐧。

另一方面，《流星群俠傳》加入了閃避動作，可以在出招的硬直之間用到，使用時可以有短暫的無敵時間，作用有點像《Monster Hunter》入面的翻滾閃避，由於招式打出後不可以中途斷招，如果被對方避招後在出招期間都會形成莫大破綻，故在《流星群俠傳》前先預判對手動作就來得十分重要、在 PvP 戰中更加是影響勝負的重要技巧。

PvE、PvP 玩法兼備

《流星群俠傳》中的玩法頗為多元化，用以提升等級的最主要靠攻略劇情的「江湖」PvE 模式，除了獨自通關之外，玩家可以一人與網上其他玩家組隊合作攻略副本。

《流星群俠傳》多人組隊介面

除了 PvE 模式之外，《流星群俠傳》亦包含了不少玩家都愛玩的 PvP 模式玩法，目前有包括：

多樣武器、武學系統

在《流星蝴蝶劍.net》之中，在最多人遊玩過的 PvP 模式中（你懂的），玩家可以操作的武器種類因選擇的角色而異，不過來到《流星群俠傳》，角色就可以裝備上劍、拳、槍、錘等四款武器（內地版現在還新增了唐刀），而每種武器都有自己的招式表以及「絕學」，要全數精通、找到適合自己操作的組合，絕非一朝一夕能成之事。

一般武器可以選擇的絕學有四種，但每次只可以裝備兩個出戰，故如何選擇絕學也是值得研究的一環。

絕學的習得條件，除了等級、材料要夠之外，某些強力招式更需要裝備特定武器才可以習得…

與《流星蝴蝶劍.net》最大的不同，是《流星群俠傳》引入了目前手機遊戲中常見的抽取武防系統，越高稀有度的武器自然有更高的攻擊力／效果，可以更有效地攻打單機劇情中的敵人。沒有超凡的運氣又想要得到高等級的武器？可以的，課金吧！

武器一般需要收集一定數量的「碎片」才能「激活」，入手碎片的途徑除了任務獎勵，還能夠透過劍廬的「鍛造」獲得，而每次「鍛造」，根據「鍛造」等級又會需要不同的材料，故要獲得新武器，即使肯課金也有一定程度的程序需要依循

有了神武，是否就可以橫行天下？其實並不，有了較強力的武器，沒錯是可以更有效地削減單機敵人的血量，然而敵人（尤其是頭目級別）的攻擊力、攻擊範圍也十分難對付，故即使有了強力武器，依然要注意閃避與及出招時機。

另外值得一讚的是，除了主線的 PvE 玩法，《流星群俠傳》亦有與真人玩家對戰的 PvP 模式，而在 PvP 中，所有武器的參數、屬性都會一律拉至全員平均數，故不存在高級武備「屈機」的玩法，完全就是靠玩家的技術與及對招式相剋的應對。

總結：繼承《流星蝴蝶劍.net》精神之作

手機遊戲近年向著輕鬆玩的路線發展，除了有課金加速、VIP 制度之外，更讓人不解的是「自動掛機」式的玩法，玩家往往不是在玩遊戲，而是讓遊戲自顧自地運行、過一段時間後再收集成果。



《流星群俠傳》出自網易之手，難免會被人誤認為是類似的掛機遊戲，再加上介面、玩法都與《流星蝴蝶劍.net》完全不同，可能不少老玩家會因而卻步，

然而玩上手就會知道，《流星群俠傳》從《流星蝴蝶劍.net》繼承的，並非外在的元素，而是內裡的「精神」。



《流星群俠傳》不存在「自動」玩法，不論是 PvE、PvP 模式，玩家都需要熟習武器操作、連招招式，以及看準時間避招才可以過關，對於想要在遊戲中挑戰自己的玩家而言，《流星群俠傳》明顯是目前手機遊戲市場的必玩之作。

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