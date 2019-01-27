Whatsapp Messenger Instagram 炒埋一碟　但有一項服務將會消失

Facebook 有計劃，讓 Whatsapp、Messenger 及Instagram 的訊息互相傳送，就算朋友只使用其中一款 App，用戶依然可以利用另外兩款 Apps 將訊息傳送到朋友帳戶中；到底幾時實行？而另一項同屬 Facebook 旗下的功能，將會在 2 月尾就會停止服務。

Facebook 若果將旗下 Whatsapp、Messenger 及Instagram 的訊息功能互通，驟耳聽起來似乎是會令到大家收、發訊息更加方便。一般用戶只需要有一個 WhatsApp 帳戶，就可以跟只擁有 Facebook Messenger 或者 Instagram，而沒有使用 WhatsApp 的朋友通訊，聽起來似乎是一件非常方便的事，但其實背後卻牽涉不少私隱問題。

Facebook 計劃在 2020 年，將旗下Whatsapp、Messenger 及Instagram 的訊息功能互通。（設計圖片）

例如不少朋友將自己的工作及平常生活分開，可能 WhatsApp 只用在工作之上，而 Messenger 跟 Instagram 就是跟朋友聯繫的地方，而 Facebook 計劃的做法，恐怕會打破不少朋友工作跟私人生活的平衡，更不要說當中會製造出不少私隱問題。例如一些本來沒有辦法去接觸到用戶的機構，例如調查公司、宣傳服務等，極有可能因為訊息互通，而成功聯絡到一些本來盡力避免讓有關機構接觸到的「潛在客戶」。

WhatsApp （左）及 Instagram 都可以隱藏最後上線時間，但 Messenger 卻沒有這項功能，會否令大家的私隱被洩露？（截圖）

根據 9to5Mac 引述紐約時報報道稱，Facebook 指有關計劃並非短期內開始實行，只是瞄準 2020 年完成 3 個 Apps 的訊息互通。而訊息互通之後，WhatsApp、Messenger 及 Instagram 依然會維持 3 個獨立的 Apps，各自提供本來負責範疇的功能。不過，有原 WhatsApp 的員工就對有關計劃不以為然，並向 Facebook 總裁朱克伯格質詢。而據報員工們對朱克伯格含糊不清的回應感到不滿，已經有不少員工計劃甚至已經請辭。

另外，若果有使用 Facebook Moments，這一個用來跟朋友分享相片的工具的朋友就要注意，Facebook 已經發出通告，將會在 2019 年 2 月 25 日後停止 Moments 的運作。若果用戶有相片或影片儲存在 Moments 的話，可以在 2 月 25 日前登入服務，將有關多媒體檔案下載，或在 Facebook 上建立秘密相簿，將多媒體檔案轉移。