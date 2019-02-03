Apple Siri 都識恭喜發財？農曆新年帶埋 iPhone 去拜年逗利是

Siri 都識逗利是？今個農曆新年可以搞搞新意思，事關 Siri 學識廣東話拜年，仲不停嘴啫啫講賀年說話，帶埋 iPhone 一齊去拜年，等 Siri 幫手講多句恭喜發財，隨時收多封利是。想知 Siri 識講咩賀年說話？一齊問問 Siri 啦！

Apple Siri 學識廣東話拜年，今年見到親朋戚友三姑六婆，就不用再「恭喜發財利是逗來」那麼單調；拜年的時候，絕對可以拿出 iPhone，召喚 Siri 幫忙。例如同 Siri 講：「喂 Siri 同我拜年」，原來 Siri 會識得答（按圖放大）：

「祝你豬年開心過狗年！」（截圖）

似乎 Siri 都知道今年是豬年，你除了可以要求 Siri 跟你拜年之外，你還可以跟 Siri 講：「 喂Siri 講句吉利說話」、「 喂Siri 講句新年賀詞」呢類說話。既然 Siri 都知道今年是豬年，同 Siri 開講豬的玩笑，問問：「喂Siri 你係咪豬嚟㗎？」或者：「喂Siri 豬嚟㗎你？」，睇下 Siri 有什麼反應：

Siri 仲有機會透露自己生肖呀（按圖放大）！

若果你自己一個人悶悶地，仲可以同 Siri 拜年，或者同 Siri 討論各種有關農曆新年的「學術性話題」（按圖放大）！

另外，除了一系列玩味甚濃的賀年功能之外，其實 Siri 更加可以實實在在的幫手拜年。例如大家可以吩咐 Siri，幫忙在 WhatsApp 發送賀年說話給朋友，或者叫 Siri 為你制定日程，預約跟家人食開年飯等等。

用 Siri 幫忙賀年及設定農曆年日程（按圖放大）

除了 iPhone 之外，大家一樣可以用 iPad、HomePod 的 Siri 去拜年，咁就不論到酒樓團拜、到親友家中賀年，或者安座家中，等朋友上來拜年，一樣可以找 Siri 幫手，搞搞氣氛。