Samsung Galaxy A90 配備彈出式前鏡　廠商首台「完美」全面屏

Samsung Galaxy A90 將可能採用 Pop-up 彈出式前置鏡頭設計，進一步提升手機的屏佔比，以配合大眾對全面屏手機的需求。（文：黎生）

為了提高手機的屏佔比，廠商們均各出其謀，Samsung 繼早前發布的 Infinity-O 及 Infinit-V 屏幕後，坊間有指 Samsung Galaxy A90 的全屏顯示效果將會再作提升，因為將可能採用備受好評的 Pop-Up 彈出式前置鏡頭設計。

透過 Pop-Up 前置鏡頭設計，Galaxy A90 將可以有更好的全屏顯示效果。

不論是 M 字額、Infinity-O 或 Infinity-V 屏幕，其全屏效果依然未達「完美」，故爆料大神 @UniverseIce 指，Samsung Galaxy A90 將會首次採用 Pop-Up 前置鏡頭設計，以使手機有更好的全面屏顯示效果，亦正好與 Samsung 將新技術及設計率先在 A 系列試用的策略吻合。

爆料達人 @UniverseIce 指 Samsung Galaxy A90 將會有 Pop-Up 前置鏡頭設計。

若 Samsung Galaxy A90 推出時真的搭配 Pop-Up 彈出式前置鏡頭，加上 A9（2018）的四鏡設計，手機將會非常吸引。



來源：@UniverseIce