【新年開局必備】「大話骰」、「大細」免骰盅！一部手機搞掂

【新年骰魔必裝app】新年與親朋戚友小賭玩樂一番，其中總有幾個遊戲會用到骰盅，最傳統的當然是大細，甚或大話骰。但正常人士家中霎時要找來骰子也不是易事，結果每個新年都總要給生意樓下士多、書局。

上次就教過大家用手機玩大話骰，有讀者就留言問是否連其他的骰類遊戲都可以用手機代勞，所以今個新年筆者就為大家找來另一個 App，讓大家可以玩到更多元化的遊戲。

《Key 大話骰 骰盅》

骰盅 App 講究的是要介面簡單之餘多功能，並不是個個都做得到，iOS 嚴格的審查制度下，類似的 Apps 很容易就被下架、甚至連第一關都過不了，結果我們能找到最合適、可以應付多種遊戲的，就只有 Android 平台的《Key 大話骰 骰盅》。

《Key 大話骰 骰盅》除了搖骰、半開骰盅等功能以外，更加可以手動決定 1～5 顆的骰子數目，故除了大話骰之外，「大細」、「幸運骰（即不少玩家熟知的「Lucky」）」

當然，減至 3 粒骰子，再印出一張骰寶的投注紙，就可以玩到最多人常玩的「大細」（投注紙圖樣在以下提供）