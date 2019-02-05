Samsung 正式終止與 Supreme ltalia 合作計劃　唔使尷尬癌發作

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中國 Samsung 終於正式宣布終止與 Supreme Italia 的合作計劃，結束這場讓人尷尬的鬧劇。（文：黎生）

Samsung 早前在中國發布 Galaxy A8s 的時候，曾宣布將與 Supreme 合作，成功惹來全球潮流界別的關注，但可惜卻被發只是與山寨的 Supreme Italia 合作，而不是與正牌的美國 Supreme 合作，成為潮流界的笑柄。經過兩個月的時間，中國 Samsung 終於在官方微博上，宣布決定停止與 Supreme Italia 的合作計劃，不再與這山寨品牌扯上關係，終止這場讓品牌極為尷尬的鬧劇。

於 Galaxy A8s 發布會上，中國 Samsung 宣布與 Supreme Italia 的合作計劃，最終理所當然地演變成為一齣鬧劇。

是次合作計劃不但讓 Samsung 被人恥笑，更讓發布會的焦點由 Galaxy A8s 變為這場鬧劇。在消息發布後， 正牌 Superme 發聲明指品牌沒有與中國 Samsung 有任何合作計劃，更讓 Samsung 尷尬到極點。即使 Samsung 的大中華區數字化營銷高級經理 Leo Lau 回應，指合作方是 Supreme Italia 並不是 Supreme，依然難逃全球恥笑；幸好最終 Samsung 還是面對現實，終止了合作計劃。

中國 Samsung 終於透過官方微博，宣布終止與 Supreme Italia 的合作計劃。

於 Galaxy A8s 發布會上，中國 Samsung 宣布與 Supreme Italia 的合作計劃，最終理所當然地演變成為一齣鬧劇。

至於發布會上的新機 Samsung Galaxy A8s，是 Samsung 首款採用 Infinity-O 開發全面屏的手機，港行版本亦已在香港登場，售價為 HK$3,298。

來源：中國 Samsung 微博

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