Samsung 無線耳機 Galaxy Buds 功能規格曝光

Samsung Galaxy Buds 即將同 Galaxy S10 系列於三藩市時間 2 月 20 日發布，近日有關其功能規格終於曝光。Galaxy Buds 的電池容量被降低，耳機及充電盒只搭配 58 mAh 電池及 252 mAh，相比 Gear IconX（2018）的耳機及充電盒分別有 82mAh 及 340 mAh 電量明顯較低，讓人關注 Galaxy Buds 的續航能力是否足夠。雖然 Samsung Galaxy S10 預計將支援逆向無綫充電，可以快速為 Galaxy Buds 補充電量，但其連續播放音樂時間的長短確實值得關注。（文：黎生）

不過，Galaxy Buds 卻將耳機容量提升，由上一代 IconX 的 4GB 提升至 8GB，預計可以同時儲存 2,000 首音樂，讓 Galaxy Buds 即使不搭配手機使用，亦可以直接用以播放更多音樂，頗適合進行運動時使用。另 Samsung 為了配合運動用戶的需要，亦保留了 IPX2 防汗保護，功能尚算實用。

Galaxy Buds 配合 Galaxy S10 將可以隨時行充電。

關於 Galaxy Buds 的售價，暫時還未有確實的情報，但坊間預計 Galaxy Buds 將會與 Galaxy S10 同步發表及上市。

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