【宅宅旅行團】大阪頂點阿倍野HARUKAS　跟翠如吃喝玩樂享受人生

日本關西大阪是香港人熱門旅遊點，好像不少宅民每年去幾次的NMB48根據地難波心齋橋一帶、美食購物商業區梅田，如果都已玩到厭，不妨考慮近年新開發的阿倍野（ABENO）區，其中號稱全關西最高的商業大廈「阿倍野HARUKAS」更是必去景點，今次就等翠如教大家怎樣遊玩在這個大阪最高點才夠潮。

阿倍野（ABENO）HARUKAS位於JR天王寺站上蓋，其實十分近大阪旺區難波，由新世界通天閣過去也不用20分鐘，鐵路更是直達關西機場，交通極之方便。這裡的百貨公司建築群雲集了各大品牌，而且還有不少酒店，其遊客區功能幾乎已能取代梅田。而作為大阪新地標，HARUKAS高約300米是近磯地區最高，大家來到可登上60樓的展望台，大阪港、大阪城、大阪巨蛋、USJ等不在話下，如果好眼力真是遠至京都也望得到。

企上大阪最高點HARUKAS當真一望無際！（胡劍威攝）

這個冬天香港不太冷，但日本就很凍。HARUKAS頂部58樓的天空庭園餐廳，就推出了極具特色的日式暖爐任食關東煮，任食任飲45分鐘都只是每人3800日圓，於高空開揚的環境下品嚐溫暖美食，實在是享受人生，看翠如坐到唔捨得走，就知有幾舒服。

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於300米高空把腳伸入日式暖爐再任食美味關東煮，實在是超有趣體驗。（胡劍威攝）

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而在高空展望台之下，HARUKAS其實就是近鐵百貨公司，14層商店名牌服裝、電器、藥妝、玩具、美食吃喝玩樂應有盡有，滿足大人及小朋友所需，掃貨血拼飲飲食食足夠行幾日。如果還嫌不夠，只要行幾步過天王寺動物園、電電城（DENDEN TOWN でんでんタウン）和四天王寺，連日本歷史、ACG文化及可愛動物都能納入行程之中。



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HARUKAS高約300米冠絕關西。（胡劍威攝）

翠如對吉祥物ABENOBEA一見鍾情，還在專賣店買了好多他的精品。（胡劍威攝）

HARUKAS資料：

地址：大阪市阿倍野區阿倍野筋1－1－43

交通：JR天王寺站、大阪阿部野橋站

官網：http://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp

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