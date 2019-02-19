【Macbook Pro新機、6K螢幕 傳聞】想買新機朋友要等一等，Apple 又有新傳聞！Macbook去年大更新後，過去兩年 蘋果 對Macbook Pro都只有配置上更新，機體外型、螢幕配備等都未有改動；近日有證券分析師表示，蘋果今年將推出兩款配置上有重大更新產品，包括Macbook Pro及Mac Pro！

知名蘋果（Apple）分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo），向來預測蘋果產品及消息十分準確，近日他亦發表新文章，表示Apple將有兩款Mac硬件產品，於2019年內推出，當中最微妙的是Macbook Pro的更新，郭預測會有一款介乎15至17吋的產品推出！

自2012年後，15吋Macbook Pro已成為系列中最大螢幕比例機種；傳聞Macbook Pro新型號可能取代15吋成為大機之最！ （鄧鴻至 攝）

Macbook Pro家族追加16吋

據MacRumors指，證券分析師 郭明錤 近日發表的研究報告中指出，蘋果（Apple）本年度將會對Macbook Pro進行更新，除了原有的13及15吋外，另外會加入一款介乎15至17吋間的產品，螢幕將升級至對角16吋，並不會「復刻」至2012起停止售賣的17吋型號。但MacRumors引述郭明錤報告表示，Apple雖然正在審視Macbook Pro的外型設計，但亦有指Macbook Pro的外型及設計將維持不變至2020年。

分析師 郭明錤 指，Apple將推出介乎15至17吋之間的Macbook Pro出現。

新Mac Pro：31吋6K螢幕

MacRumors亦引述郭明錤的研究報告，預期2019年內將推出大螢幕的Mac Pro，雖然Apple於2016年起已停產Thunderbolt Display，但郭明錤指蘋果高級副總裁Phil Schiller於2017年提及Mac Pro的發展，將會「重新計劃」推出最強的桌面電腦，當中隨新Mac Pro型號將會是一款直上6K顯示、對角達31吋的大型「Pro Display」顯示器！郭明錤亦指，新產品將不會於2019年內出現實物，希望即將到來的Apple發表會，WWDC會有更新消息。

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