WhatsApp Send 相無壓縮！iPhone、Android 無損耗傳相傳片秘技

WhatsApp 想 Send 相俾朋友，其實係會壓縮大細同改格式的！高清變低清不特止，部分格式好像 PNG 圖片更會變成 JPG，沒有了原本的透明效果。其實用 WhatsApp 想原相原片 send 俾朋友，是有方法的，以下就跟大家分享一下。

用 WhatsApp 傳相俾朋友，不想相片、影片大小被壓縮，其實在 Android 上的方法比較簡單。大家一般傳送相片，都是在通話中揀選「附件」（萬字夾圖示），然後選擇圖片庫；這個方法傳送相片影片，對方收到的一定是壓縮了的版本！

WhatsApp Send 相傳片給朋友，發現相片影片變低清？想原大小 Send 相發片，有辦法！。（設計圖片）

使用這個方法，例如傳送 PNG 圖片，WhatsApp 除了會將原本 373KB 的圖片壓縮到只有 33.15KB，而且更會轉格式轉換為 JPG，令圖片失去原本白色部分的透明效果。

WhatsApp 使用「圖片庫」Send 相給朋友會導致圖片壓縮（按圖放大）

WhatsApp 在 Android 傳送原大小相片影片的方法（按圖放大）

其實正確傳送原大小相片的方法，大家在 WhatsApp 揀選「附件」後，應該揀選「文件」，然後在檔案管理中選取想要傳送的圖片。使用這個方法傳送，雖然傳送及接收雙方都無法在 WhatsApp 中預覽，但就可以確保原相原片發送給朋友。

在電腦版 WhatsApp，同樣應該揀選「文件」去傳送原大小檔案。（截圖）

WhatsApp 電腦版傳送原大小相片影片

而在電腦版 WhatsApp 當中，大家在對話中選取「附件」後，同樣應該揀選「文件」，然後選擇自己想發送的圖片檔或影片檔。

iPhone 上以 WhatsApp 傳送原大小相片影片

不過，在 iPhone 的 WhatsApp 上，操作就沒有那麼直接。因為 iOS 版 WhatsApp 沒有權限，直接將相片以原大小發送。不過，大家同樣可以在選取「附件」後，揀選「文件」；分別之處，iOS 版 WhatsApp 並不會從 iPhone 當中尋找檔案，而是透過 iOS 的「檔案」（iOS 11 起支援）功能，連接到你的 iCloud 或者其他雲端硬碟。

以「儲存至檔案」將相片上載至 iCloud Drive（按圖放大）

所以，在發送傳送相片或影片前，先要將相片或影片上傳到 iCloud 之中。方法是在「相片」Apps 中揀選要發送原大小的相片影片，選擇「分享」，再揀「儲存至檔案」，再在 iCloud Drive 中選取位置。

iPhone 以 WhatsApp 分享 iCloud Drive 原大小相片影片（按圖放大）

然後，在 WhatsApp 中選取「附件」，再揀選「文件」，從 iCloud Drive 中揀選剛上載的相片或影片檔，就可以原大小傳送到朋友的 WhatsApp 中。更多關於「儲存至檔案」及 iCloud Drive 的使用方法，可以參考以下教學：

iOS 11新檔案功能教學：簡易相片、影片、文件分享同步電腦及手機

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