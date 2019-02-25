Samsung Galaxy Buds 開箱試聽、搶先 AirPods 2 玩無線充電

Samsung 在 Unpacked 發布會上帶來的「摺機」Galaxy Fold 及幾部 S10 系列新作，當然搶盡全世界焦點；但在同一時間發表的周邊設備也相當精彩，尤其是 Samsung 旗下真無線耳機的新作 Galaxy Buds，它算是市面上第一款支援兩模式充電的真無線耳機，同時又有音響名廠加持，當然值得留意。 在發布會後的短時間，我們已經取得了正式上市版本的 Galaxy Buds 進行試玩，即時為大家送上美國實地的試用後感。

雙模式充電外盒是「值錢」位

Galaxy Buds 的整個配套與一般的真無線藍牙耳機無異，都是一個充電盒加兩個聲道的耳機，不過這個充電外盒除了支援 USB Type-C 的有線充電，還加入了無線充電功能，是市面上唯一擁有此功能的藍牙耳機，單是這個功能已值回一半價格，Samsung 今次擺明是要搶先那傳說中的 Apple AirPods 2 推出、好挫一下Apple 銳氣。

講完充電盒，就再講一下 Galaxy Buds 的配戴感受，Samsung 在設計 Galaxy Buds 的時侯明顯有吸收前代的用家意見，今代戴上去比上代更加牢穩，環型耳膠剛剛好可以抵在耳殼位置，筆者用它來聽了個多小時的音樂都沒有不舒適的異物感，值得一讚。 另外，其控制介面採用了触觸控板操作，需要接聽電話、控制音樂播放時只需輕輕點碰即可，是不少用家愛用的方式。

Galaxy Buds 除了入耳式耳塞有三個尺寸，環型耳膠都有大、中、小的尺寸選擇

智能功能有點「雞肋」

配戴舒適，那功能、音色方面又如何？Galaxy Buds 雖然是 Samsung 出品，但其實只要是 Android 5.0 以上的 Android 手機，都可以搭配 Galaxy Buds 進行音樂輸出。



Galaxy Buds 上有幾個賣點的智能功能，全部都可以透過安裝 Samsung Wearable 的 App 進行設定，然而經筆者實際試用，這些功能就未算十分方便。

首先有新加入的「環境音模式 Ambient Mode」，官方指開啟以後可以讓 Galaxy Buds 的用戶接收外來聲音，不因其隔音功能而導致危險。此模式用意十分好，作為運動用的耳機更是加分，然而它的開關模式就有點麻煩，要不就是在 App 內設定常時開啟，或是在設定內開啟長按觸控板後的短暫啟動，缺乏一指即可長期啟動的方案。



另外，雖然上文提到 Galaxy Buds 可以與 Samsung Galaxy 手機以外的 Android 裝置搭配，但如果是用非 Samsung 的手機的話，暫時是不可以在 Galaxy Buds 上啟動語音助理的功能的（在 Galaxy S10+ 上則可以自選啟動 Bixby 或是 Google Now），較為令人失望。

然而，以上兩個缺點，屬於軟件更新可以解決的範疇，望往後 Samsung 接收到用戶意見後可以及早改善吧。

AKG 加持音色值讚、終於可以用來講電話？

在音色輸出方面，Galaxy Buds 擁有名廠 AKG（目前是由 Samsung 全資擁有）的調音，故令人有一定期望。試用過後，不難發現 Galaxy Buds 的音色落在一個同類產品中平均以上的水平，中、高音的輸出較佳，而不少人都想要的低音輸出，Galaxy Buds 雖未至於「渾厚」，但力量絕對不輸同類產品。



有在用真無線藍牙耳機的用戶大概都知道，這類型的耳機方便是方便，但頂多在「聽」的功能上，如果要用來講電話的時侯卻是一大麻煩。由於設計問題，這些真藍牙耳機大多只有一個對外的收音咪，結果在通話時收到的外界雜音往往要比用家的說話要大聲得多，根本不適宜用作電話用途。

我們就在三藩市的馬路旁嘗試以 Galaxy Buds 作為音源拍攝影片，以模擬其通話效果：

影片中聽到筆者的語音，不過由於是向內咪高峰，一樣是比較朦朧，在這方面其實仍然難以與具「指向性」收音咪的 AirPods 質素比擬

續航力、性價比仍然吸引

在幾日的試用過程當中，Galaxy Buds 予人的印象相當不錯，唯一叫人覺得稍稍失望的，只有在配對非 Galaxy 手機時、未能用到 Google Now，其他不論是音色抑或是續航力，都基本令人滿意；在使用時間方面，筆者試用時 Galaxy Buds 雖然未能運作至官方強調的 6 小時，但 4 小時以上倒是綽綽有餘，比起同類的耳機仍然較強。

Galaxy Buds 的美國售價為 ＄129 美元，換算為港幣＄1000 元左右，是現時同類產品中的中高階價格，但整體功能、表現絕對可以對上這個價位。