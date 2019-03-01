小米手機、電視、電器官網大平賣！直送香港限時優惠！

日前「天貓全球官方店」的香港店開張，多款小米數碼產品及家庭電器現限時以特價發售，可直送香港，設本地退貨倉支援本地退貨。天貓香港店貨品比香港小米官網多選擇。部份售價平至85折、8折甚至更低。逢星期五至日之「狂歡三天」內購買可包郵免運費。宅民選了幾款手機及電器，來為你簡單格一格價。

先看小米4S 50吋家用智能4k高清液晶電視，在香港沒有行貨或水貨，現於天貓全球官方店香港售2499元人民幣（約港幣2932元）；小米4S 43高清智能家用網絡電視則賣1799元人民幣（約港幣2111元）。若跟三星Samsung 49吋（Samsung UA49MU7300JXZK）及43吋（Samsung UA43NU7100JXZK）Series 7 4K高清電視比較，兩者分別行貨價為港幣6,690至12,598元 及 港幣3,300至4,460元（參考自Price.com.hk），小米4K電視可謂平上一截。

小米4S 50吋家用智能4k高清液晶電視，現於天貓全球官方店香港售2499元人民幣（約港幣2932元）。

小米4S 43高清智能家用網絡電視，現於天貓全球官方店香港售1799元人民幣（約港幣2111元）。

如果你只需要一部高清電視來打機或睇碟，小米4X 43吋網絡智能平板FHD電視可以考慮，在天貓香港店賣1499元人民幣（約港幣1759元）。而非常平民之選有小米電視4S 32吋智能家用高清平板電視，現只售899元人民幣（約港幣1055元）。千一蚊也不用就買到部高清電視機，算是抵玩。

要注意的是，所有小米電視不支援香港數碼電視制式，打機睇碟以外要看電視，就要安裝小米盒子等解碼器。

小米4X 43吋網絡智能平板FHD電視，在天貓香港店賣1499元人民幣（約港幣1759元）。

小米電視4S 32吋智能家用高清平板電視，現在天貓香港店只售899元人民幣（約港幣1055元）。

手提電話方面，最經濟的紅米6a於天貓香港店只賣549元人民幣（約港幣644元）。小米8（6GB+128GB）在小米香港正以8.9折特價港幣3299元發售，不過仍然比天貓香港做緊的2599元人民幣（約港幣3050元）高。

不過要緊記，小米Android智能手機需要用家自行安裝Google Service應用程式。

手機精選（按下圖放大解說）

小米家庭電器方面，天貓香港店更是優惠處處。先睇米家電水壺，小米香港售價為港幣199元；天貓香港則賣109元人民幣（約港幣128元），接近小米香港價的65折。米家IH電飯煲（3-4人家用小型全自動智能電飯煲）於小米香港售價為港幣549元；天貓香港則賣399元人民幣（約港幣468元），接近小米香港價的85折。

家電精選（按下圖放大解說）

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天貓全球官方店香港站除了有限時特價，周五至周日的「狂歡三天」落單更可包郵直送香港。值得注意的是，如果簽收商品後發現有問題（收錯件、貨不對辨、品質欠佳），可於香港本地退貨。只需要將貨品退回天貓設於香港的本地退貨倉，免除跨境退貨自貼運費的困擾。退貨細節詳情可瀏覽官網或下面截圖。