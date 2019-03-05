Momo 已「死」？恐怖雕塑原作者：「我親手毀滅了它」

Momo Challenge 近日被熱傳為導致兒童自殘、自殺的死亡遊戲，雖然當中有很大程度的訊息已被證實為以訛傳訛，但由惡作劇的始作俑者擅自挪用的「姑獲鳥」雕塑相片，卻因為恐怖的外觀而令謠言加速發酵。 雖然姑獲鳥本身只是藝術品，但連日來世界各地都有人認為它的形象實在太過恐怖甚至有不少人認為姑獲鳥雕塑的作者需要為事情負上責任。而根據外媒報導，其原作者顯然已經「大義滅親」，殺掉了「Momo」。

據英國太陽報 The Sun 報導，姑獲鳥雕塑的原作者相蘇敬介原來於上年秋天已經將雕塑銷毀，而他得知雕塑因 Momo Challenge 而走紅一事，則是在銷毀作品的數星期以後。

接受傳媒訪問時，相蘇敬介指姑獲鳥雕塑因 Momo Challenge 而突然走紅時，本身是因為作品曝光增加而高興的，但後來事情一發不可收拾、甚至成為孩童的夢魘時，他就為此感到有點愧疚。

相蘇敬介在訪問時手執一個從墨西哥購得的 Momo 複製品面具

相蘇敬介一再強調：「小朋友們可以肯定 Momo 已經死去了，它不再存在，而詛咒亦已經解除」。據悉，姑獲鳥雕塑本身以塑膠以及天然油脂合成，本身原意就不是可以永遠保存的物料；而在上年，雕塑本身更出現腐蝕情況，相蘇敬介就決定將之銷毀，現在剩下的就有一雙假眼，用以循環再用在下一件作品之上。