全球首部無孔無縫手機 Meizu Zero 眾籌失敗

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於 2019 年 1 月，Meizu 曾發布全球首部無孔手機 Meizu Zero，以一體化陶瓷機身為賣點，整部手機均不設實體按鍵，聲稱為用家帶來全新的使用體驗。Meizu 更於 Indiegogo 眾籌網站舉行為其一個月的眾籌計劃，以圖集資推出這部全新的概念手機。（文：黎生）

經過一個月後，Meizu Zero 於 Indiegogo 的眾籌計劃並沒有得到太多支持。本來 Meizu Zero 設定的眾籌目標為 USD 100,000，但一直等到眾籌結束時，計劃只達到 USD45,998，只完成了目標的一 45%，共賣出一部價值為 USD2,999 的極客搶先版及 23 部價值為 USD1,299 的工程師手制版。

Meizu Zero 於 Indiegogo 的眾籌計劃並獲太多用家支持。

Meizu Zero 是全球首部無孔手機，但相信手機將不會正式面世。

雖然 Meizu 目前沒有任何後續的消失發布，但由於沒法達到 Meizu Zero 的眾籌目標，故相信 Meizu 將不會正式生產。事實上 Meizu Zero 只搭配了 Qualcomm Snapdragon 845 處理器，即使採用嶄新的陶瓷工藝設計，又備有 1,200 萬像素 + 2,000 萬像素雙攝配置及 IP68 防水保護等技術，其效能依然沒法滿足用家對性價比的要求，確實較為可惜。

資料來源：Indiegogo

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