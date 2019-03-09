《MARVEL隊長》另類欣賞方法　尋找90年代懷舊回憶彩蛋

最近成為全城熱話的電影，當然是《MARVEL隊長》（Captain Marvel／驚奇隊長），此片不僅是MARVEL首部起用女英雄為主角，且加入很多90年代元素，今次筆者就帶大家重返1990年代，看看電影中的彩蛋，說不定是部份讀者的回憶呢！（下文會盡量避免劇透，希望各位看得舒服，未入場的朋友也能預先熱身。）

BLOCKBUSTER VIDEO 百視達

預告中看到女主角VERS（即MARVEL隊長 / CAROL DANVERS）跌進一間租影碟的公司，大家現在想看電影，大多是在家中經上網付費，去下載或購買數碼版電影，或是購買實體版DVD、藍光碟。但在90年代，百視達是聞名的VHS錄影帶租賃公司，全盛時期全球擁有9000間分店，員工逾84000人，但在目前的數碼時代，尤其NETFLIX、HBO、APPLE TV、HMVOD等線上串流影音服務流行下，租賃DVD已經式微，VCD錄影帶更早被淘汰。目前百視達僅剩一間店舖，位於美國俄勒岡州。在《MARVEL隊長》中的百視達，大家可看到部分電影海報、橫額及VHS錄影帶，例如阿諾舒華辛力加主演的《TRUE LIES》（真實謊言）、有關太空人參與水星計劃的《THE RIGHT STUFF》（太空先鋒）等。

MARVEL隊長從天掉進BLOCKBUSTER店內。

RADIO SNACK

同樣是舊名字商店，電子產品RADIO SHACK，大家又記得嗎？RADIO SHACK在美國開業差不多有100年，主要售賣無線電產品、收音機、個人電用等，全盛時期是1999年，連墨西哥、加拿大、英國及澳洲都有分店，直到2015年破產結業。在電影中，VERS在RADIO SHACK店內尋找到零件，而店內也有出現任天堂GAMEBOY遊戲機。

售賣電子產品的RADIO SHACK。

上網與電玩遊戲

VERS曾經前往網吧，透過上網尋找地圖。當年的網吧主要使用「大牛龜」舊款電腦熒幕，至於網上瀏覽器並非GOOGLE、YAHOO、BING等，而是1995年登場的ALTAVISTA。8年後，ALTAVISTA公司被YAHOO收購，同名瀏覽器由YAHOO取代。

另外，當VERS去到酒吧，內有《STREET FIGHTER II》街機，相信是可選用「四大天王」的《SF II DASH》版本。

特別商品

其中一幕VERS在朋友家中出現的食品，包括BARNUMS ANIMALS CRACKERS，即美國版「得意動物餅」，目前仍然有售。至於播CD的DISCMAN，當年由SONY開發的DISCMAN，是80、90年代極為流行，也稱為「隨身聽」，質素好的DISCMAN會有出色避震效果，而電源來自AA或AAA電芯。

他們當時用的個人電腦，單是播放聲帶都要花一段LOADING時間。在90年代，當時玩家主要用微軟視窗WINDOWS 95工作，介面遠比早期的「WINDOWS 3.1」美觀得多，但和現在完全沒得比。

而戲中有一句對白：「難道妳想留在家中，只看《THE FRESH PRINCE OF BELAIR》嗎？」所指的是1990至1996年間，在美國全國廣播公司NBC播出的電視劇，主角之一是著名黑人演員韋史密夫（WILL SMITH）。

特別玩具

電影後期實驗室內有一些玩具，包括「魔髮精靈 TROLL DOLL」，塑膠球KOOSH BALL，以及「太空侵略者」主題的波子機。當找到宇宙魔方時，VERS隨手取起一個盒，將宇宙魔方載走。那個盒叫FONZ LUNCH BOX，也就是午餐盒，至於FONZ是電視劇集《HAPPY DAYS》的男主角。以上種種都非常有情懷，大家欣賞電影時不妨多加注意。