Galaxy S10+ 超廣角拍攝實測：視角超班相片效果稍勝同級機種

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Samsung Galaxy S10 正式發售，對比上一代，今代 S10、S10+ 新增的功能數量不算多，除了機面屏幕下的超聲波指模掃描之外，最為人所共知的，應該都是要數背面的新加入的第三個鏡頭 － 視角高達 123° 的超廣角鏡。我們就先後在三藩市與香港兩地都拍攝了一系列試相，拍攝體驗、整體質素真的不俗；廢話就不多講，以下即睇試相！

新增廣角鏡頭衍生更多玩法

今次 S10、S10+ 除了擁有主鏡頭以及 2x 變焦鏡以外，又加入了近年不少旗艦都開始加入的超廣角鏡。

雖然超廣角鏡已非甚麼嶄新科技，但 S10 系列的廣角鏡視角為 123° ，而目前市場上的類似機種如 Huawei Mate 20 Pro 或 LG V40 ThinQ 則分別為 120° 及 107° ，故 S10+ 的廣角鏡無疑是比其他對手再看多一點，另一方面，以拍攝成象質素而言，S10、S10+ 上面的廣角鏡都站在同型機的前沿位置。
 

今次我們的試拍機為系列中最高階的 Galaxy S10+，其主鏡頭規格與 S10 基本一樣。

Galaxy S10+ 主鏡頭（77° ）及超廣角鏡頭（123° ）拍攝試相對比

以整體質素作評論，Samsung Galaxy S10+ 的超廣角相片除了一如官方所言的確可以拍攝到更多內容，在色彩調校、軟件平衡上更與其主鏡頭相吻合，不會出現某些機種在切換鏡頭時很容易察覺的「走色」或是變形問題。

而在一般對鏡頭有一定挑戰性的低光夜拍，S10+ 的廣角鏡頭亦都有質素頗佳的輸出：

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