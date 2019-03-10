Oneplus 7 外型規格曝光、外型同 vivo NEX 撞樣！？

Oneplus 手機一直備受追求實用的用家所喜歡，近日坊間便流出 2019 年度旗艦機 Oneplus 7 的外型設計及硬件規格，甚至是手機的外地的預計售價亦已公布。據流出的資料所示，Oneplus 7 將售 USD 569 起，即約 HKD 4,467，繼續以超高性價比為賣點，讓用家體驗平價高效的手機。（文：黎生）

Oneplus 7 預計將會採用真全屏設計，屏幕尺吋為 6.5 吋，並且支援屏下指紋解鎖技術。而 Oneplus 7 的前置鏡頭則會採用 VIVO NEX 的設計，在自拍時於機頂彈出，方便用家拍攝外，亦確保手機有理想的全屏體驗。

Oneplus 7 即使尚未發布，網上已可找到有關的銷售資料，可見手機頗受期待。

至於規格上，Oneplus 7 則將會採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器、8GB / 12GB RAM 及 128GB / 256GB ROM，性能價比讓人感到滿意。而且，Oneplus 7 還採用三鏡配罝（4,800 萬像素 + 2,00 萬像素 + 500 萬像素）、4,000 mAh 電池、44W 快充等規格，功能極為實用。