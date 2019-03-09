【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　序章爆機開隱藏ENDING

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【Devil May Cry V】惡魔獵人5的序章我們對上巨大的新魔王Urizen，正常來說劇情上是不敵而逃，但遊戲內卻有戰勝的可能性，直接在序章打爆LAST BOSS，而且將看到隱藏ENDING：

直接打爆魔王Urizen

要直接戰勝Last Boss，對遊戲一開始來說是非常困難(神人可以做到)，因為我們的HP極少而且又無Devil Breaker。不過當爆了一次機，有齊Devil Breaker加上Nero的新能力，我們就有能力「覆桌」。當然選擇挑戰Human難度會比較容易，而如果解鎖了Heaven or Hell難度的話亦可一擊了結。以下為Human難度攻略：

建議Nero學會Color Up 3及Trigger Heart

建議使用的Devil Breaker有兩個，停止時間的Ragtime及火力極高的Buster Arm

影片示範：

小解說：

其實Urizen的攻擊模式沒有什麼特別，只是二連火球、減速球、散射激光、拉砲激光、地面噴射激光幾種模式而已，攻擊力極高但要迴避並不困難。最要小心的就是減速球一定要優先避開，不然很易吃下減速＞火球的連技。一旦受傷可立即變魔人來恢復，在遠距離以Color Up 3或Charge Shot 3射擊，小心為上便可過關。因為輸了會過版的關係，萬一不幸被打至瀕死沒勝算，可開Menu返回上一個Checkpoint快速重新挑戰。

Urizen攻擊的迴避：

此戰最重要的是打爆水晶後對Urizen本體的輸出，因為輸出夠多可以1~2輪攻勢就把牠解決。在快要爆水晶時準備好按緊圓圈使出Ragtime，在停止時間時瘋狂輸出，並接上威力極高的Buster Arm解放就可以一口氣削牠大半甚至全部HP。要留意在第二階段Urizen的攻擊節奏會加快，而且拉砲激光會有兩條夾擊，但只要照樣小心迴避便可。

能打本體的時間有限，不妨開個Ragtime

Buster Arm 威力極高，直接打爆魔王

完成後可看到簡單的隱藏Ending，兼取得獎盃「見鬼了」

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