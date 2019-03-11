小米黑鯊 2 跑分曝光　安兔兔評測最強 S855 手機

小米黑鯊 2 的《安兔兔手機評測》分數突破 430,000 分，是目前已知效能最強的 Qualcomm Snapdragon 855 處理器的手機。（文：黎生）

小米有份投資的黑鯊 2 發布在即，坊間不但已可以找到手機的外型設計，近日還流出了小米黑鯊 2 的《安兔兔手機評測》跑分成績。從流出的圖片可以看到代號為 Skywalker 的小米黑鯊 2 成功取得 430,882 分數，效能卓越，而且 CPU、GPU 及 UX 介面的細分均超越了資料庫內的 99% 用戶，而 MEM 細分則超越了 90% 用戶，表現確實不俗。

由於小米黑鯊 2 為主打手遊的手機，故此預計手機將備有類似於 HUAWEI 手機的「性能模式」，使小米黑鯊 2 的《安兔兔手機評測》分數成功超越其他 Qualcomm Snapdragon 855 處理器手機。另外，小米黑鯊亦主動公布手機將會備有全新的液冷系統，亦有助手機於《安兔兔手機評測》中取得好成績。



至於規格方面，小米黑鯊 2 被指將會採用超窄邊框設計，並且支援屏下指紋解鎖技術及雙攝配置等等。用家只要等到 3 月 18 日便可知更多詳情。





來鴻：SlashLeaks