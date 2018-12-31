2018《爐石戰記》全明星賽 「承泰不要」冠軍出爐

【爐石戰記 電競】2018《爐石戰記》（Hearthstone）全明星賽賽事今日冠軍出爐，由台灣選手承泰不要擊敗以 3:2 擊退tom60229，奪得2018《爐石戰記》全明星賽冠軍，也是繼 2017 全明星賽之後，再度由台灣選手將冠軍獎盃留在台灣。

臺北市市長柯文哲更親臨現場開賽，用行動支持臺灣電競產業，並為選手獻上祝福。首戰由世界冠軍tom60229出戰來自中國的選手XiaoT，暴雪娛樂更宣布 2018《爐石戰記》全球巡迴賽世界總決賽將於明年 4 月 25 日至 28 日在台北舉辦，持續帶給台灣玩家國際級電競賽事體驗。

台灣選手承泰不要擊敗以 3:2 擊退tom60229，奪得2018《爐石戰記》全明星賽冠軍（Gamebase）

首日十六強淘汰賽中，來自世界各地好手與台港好手短兵相接，爭奪晉級八強機會，在整天賽程後，台灣有 2017 年世界冠軍 tom60229、Shaxy、承泰不要共三位選手晉級八強賽事；國際選手部分則有 Hoej（丹麥）、Thijs（荷蘭）、Muzzy（美國）、Surrender（韓國）及fr0zen（美國）共五位選手晉級八強。在 30 日八強賽事中，首輪即為台灣內戰，由世界冠軍tom60229對上Shaxy，最後tom60229在聖騎士內戰中做出場面優勢，逼迫對手打出連環計的關鍵手牌，順利拿下場面挺進四強。第二場八強賽事則上演歐洲內戰，由來自丹麥選手 Hoej 對上荷蘭選手 Thijs，雙方打出激烈攻防，但 Thijs 以 3:1 擊退Hoej，晉級四強。

第三場八強賽事由美國選手 Muzzy 出戰台灣小將承泰不要，雖然 Muzzy 率先以強力攻勢拿下 2分，承泰不要吹起反攻號角，一連擊破對手德魯伊三次，最後以 3:2 擊退 Muzzy，為台灣拿下第二個四強席次。第四場八強賽事由韓國選手Surrender出戰美國選手Fr0zen，Surrender雖然第一局不敵對手攻勢先失一分，但後續兩次擊破 fr0zen 節奏法，取得勝利搶進四強。四強賽事中，第一場由 tom60229 對上荷蘭選手 Thijs，雙方持續出現同職業對戰，分別出現獵人、聖騎士和術士內戰，最後 tom60229 以 3:1 擊退荷蘭選手 Thijs；承泰不要則與韓國好手 Surrender 纏鬥至第五局，雖然率先拿下兩局，但 Surrender 打出沉穩氣勢追平比分，最後牧師與獵人對戰中，Surrender 在失去所有手下的狀況下按出投降，將承泰不要送進總冠軍賽。

總冠軍賽上演台灣內戰，由 2017年《爐石戰記》世界冠軍 tom60229 出戰 2018《爐石戰記》HCT 世界總決賽參賽選手承泰不要（BloodTrail）。第一局 tom60229 拿出聖騎士應戰承泰不要的術士，聖騎士率先以手下鋪場做出場優壓制，但承泰不要連續解場並在關鍵時刻抽到地獄烈焰順利清場後持續場攻輸出，順利扭轉劣勢率先取得一分。第二局 tom60229 以獵人出戰承泰不要的聖騎士，承泰不要前期鋪場取得場面優勢並強力攻擊對方英雄，但 tom60229 以兩個法術石加上祖爾金吹起反攻號角，順利清場並穩住血量後，開啟猛烈攻勢，為自己奪下一分。第三局為偶數聖內戰，雙方牌組類似，承泰不要以稍微優勢卡牌並在關鍵時機進了提里奧·弗丁，解掉 tom60229 對面的巫妖王，至此 tom60229 手中已無資源，按下投降，承泰不要率先拿下第二分。

第四局承泰不要以盜賊應戰 tom60229 的聖騎士，在承泰奇數賊激烈的攻勢下，tom60229 的偶數聖驚險地以三滴血量穩住場面，擊敗已經沒有爆發傷害的盜賊。最後決勝點，承泰不要為後手，並選擇四張卡片全留，並從開始猛烈鋪場攻勢。而面段關鍵一手，在關鍵的決定性的一張幼雛，tom60229未能及時找到解法，最後承泰不要迅速擊破防線，以爆發傷害奪下最後勝利，以3:2擊退tom60229，奪得2018《爐石戰記》全明星賽冠軍。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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