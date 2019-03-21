記者實測！香港開大陸銀行戶口教學　5大注意事項你要知！

【內地銀行戶口】近日，中國銀行（香港）推出「大灣區開戶易」服務，用戶可以在香港的中銀分行，辦理申請大陸中銀的戶口及提款卡，無須再親自到內地的銀行分行進行有關的辦理手續。記者就親身到中銀分行實試這項服務的流程，及了解有關的注意事項，好讓大家不會在繁忙的平日白行一趟。

開戶必備三樣「法寶」

首先，要在香港的中銀辦理大陸銀行戶口，必須帶上本人的「香港身份證」﹑「回鄉證」（港澳居民來往內地通行證），以及一個實名認證的內地電話號碼。「香港身份證」和「回鄉證」作為身份的識別應該不用多說，而實名認證的內地電話號碼作用是，接收內地銀行發出的申請狀態通知（成功／失敗），以及之後用來綁定電子支付的身份和銀行卡，所以也要求申請者帶備。經過六個工作天後，應會收到電話﹑信息通知是否成功申請。

內地銀行卡限制／收費

在香港中銀辦理的大陸銀行戶口，只有 II 和 III 類賬戶選擇，III 類賬戶的限制很大，而且只可以在總行辦理，因此筆者建議開 II 類賬戶較好。 II 類賬戶沒有結餘上限，但每日使用提款卡只可提出 ¥1,000，而每日的消費﹑繳費﹑轉賬﹑提款累計限額為 ¥10,000（包含使用電子支付的消費金額），戶口內轉入／出的年累計限額為 ¥200,000。首次拿取提款卡不用收費，補領則需要 ¥5，而除首年豁免外，第二年開始每年需收取 ¥10 年費。

具交易限制，但一般使用應不大問題（陳錦洪 攝）

香港申請內地銀行戶口的不足

除了以上的交易限制外，由於香港中銀只要以協助形式，把申請人的資料送上內地辦理，因此客戶如有問題也要自行到內地處理。如成功申請，將會收到香港中銀電話聯絡，再安排到中銀分行領取（不一定是申請那一間分行）。而且，除首次匯款免手續費外，其後刊中銀匯率也要支付 $210 匯率手續費，中﹑港兩地的中銀戶口並不互通，不可直接轉賬。如要進行匯率，筆者更建議到可信的人民幣找換店進行匯款，大都只要收取約 $20-$40 手續費，如逾 $10,000 的大額匯款更不收取手續費（金額只供參考，根據各找換店而異）。

開戶詳情（按下圖放大解說）

5大注意事項

１﹑內地實名認證電話號碼可後補，但要自行到內地分行處理，而且未有內地實名認證電話號碼時，就算有內地銀行提款卡也不能綁定內地電子支付工具。

２﹑開戶要綁定提款卡地區，可在上海﹑深圳兩者選擇，及後要更改／處理戶口問題，也要到當地分行。

３﹑戶口內每日需有 ¥300 結餘，如不足將在每季收取 ¥3

４﹑沒有月結單，要能使用「國內專用銀行」app 查看餘額等基本服務。

５﹑銀行卡要在香港分行領取，並需在電話通知後一個月內領取，如超過辦理時間（六個工作天）也未收到電話通知，可致電：22783555 查詢。

綁定內地電子支付工具

現時內地主要以電子銀包作消費，不論是網上購物還是街市買棵菜，也能使用各種的電子支付工具。而香港又一向熱愛北上消費娛樂，如果有一個內地銀行戶口可以綁定電子支付工具是多方便快捷呢。只要大家成功申請內地銀行戶口，並拿到提坎卡後，就可以把提款卡綁定在內地的支付寶或微信支付上。到時，只要掃一掃 QR Code，就可以在內地輕鬆支付大部份的消費，無須再考慮兌人民幣和是否帶足夠現金的問題。