Huawei P30 Pro 官網提早放料　有無咁多意外

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近日有不少 Huawei P30 Pro 的消息出現，不知華為 Huawei 有心定無意流出了！除過去洩漏的消息外，就連官方都加入「戰團」。事關爆料達人 Evan Blass 發現 Huawei 官網在 3 月 26 日發布會舉行前，「意外」把 Huawei P30 Pro 的所有資料通通上線。（文：加里）

是次Huawei P30 Pro 洩漏消息，來自 Huawei 新加坡一個發表活動網頁，裡說明了 P30 Pro 採用 4,000 萬像素鏡頭及提供 10 倍混合變焦，比上代的 P20 Pro 變焦強一倍；P30 Pro 同時擁有更好的低光拍攝功能及支援更高 ISO 拍攝。此外，P30 Pro 亦加入了「雙屏」拍攝模式，可同時使用前後鏡頭來拍攝，並能經長焦及超廣角鏡頭攝錄等。

Huawei P30 Pro 在新加坡的官網「意外」現身，官方確認所有資訊。（@EVLeaks）

官網亦洩露 Huawei 將會有新智能手錶 Huawei Watch GT Active edition，亦即是 Huawei Watch GT 的運動版。網頁更顯示，購買Huawei P30 Pro 即可獲贈 Huawei Watch GT Active edition，還會送 JBL Clip 2 藍牙喇叭。


來源：Evan Blass

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