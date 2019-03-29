【=LOVE】指原莉乃包辦新碟曲詞　校園頂樓影制服造型照勁青春

即將在4月24日發行團體第五張單曲「探せ ダイヤモンドリリー」的日本女子偶像團體=LOVE，在日前發布了最新的團體造型相及單曲收錄詳細內容。今次的造型相以花瓣爛漫的校園頂樓進行拍攝，將成員們透明感十足的一面展現出來，是組春意十足的主視覺照片。

收錄歌曲及主打歌、C/W曲的部分共收錄三首曲目，全部都是由團體製作人指原莉乃作詞作曲。Type-A部分由主打歌「探せ ダイヤモンドリリー」加上C/W曲「いらない ツインテール」組成；Type-B的部分除了主打歌外，還收錄了C/W曲「虹の素」。「虹の素」是=LOVE以小組的形式演唱的歌曲，小組成員由佐佐木舞香及野口衣織組成；通常盤則是收錄了全部三首曲目。

=LOVE 的讀法是EQUAL LOVE

這次特典的DVD內容非常充實，Type-A/B收錄的影像內容共超過2個小時，Type-A是「探せ ダイヤモンドリリー」音樂錄影帶及製作現場採訪企劃『Making of 探せ ダイヤモンドリリー ～探せ!! イコラブ探検隊～』。Type-B的部分是超過80分鐘的綜藝節目企劃，將收入『イコラブ社員旅行2019 ～三浦半島・鎌倉篇～』，以成員們到訪三浦半島、鐮倉旅行為核心，並挑戰各式各樣的企畫內容。另外，由3月底開始=LOVE也將陸續舉辦「探せ ダイヤモンドリリー」發售紀念握手會等相關活動，詳細請見官方網站。

=LOVE第五張新碟裡有三首歌都是由總製作人指原莉乃包辦，退居幕後一樣多才多藝（345insta IG）

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