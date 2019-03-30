Facebook免費貼圖詐騙　台灣米奇專頁「留言即可下載」30萬人中招

數碼生活
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網絡發達反而危機四處，Facebook近日爆出多個台灣假粉絲專頁均出現「#只要留言即可下載」字樣的免費貼圖騙案，短短數日已有近30萬人上當留言，不止沒有獲得任何貼圖，更變相助長了不法之徒，連用家自身私隱也分分鐘被公開。

近日Facebook出現了幾個洗板post，當中包括「Meow zhua zhua 貓爪抓」和「米奇 Mickey」的免費貼圖推廣訊息，合計已有近30萬人留言，但原來這些都是騙徒推出的假專頁，當中也沒有提及貼圖是用在什麼地方。可是很多網民都沒為意，看到「#只要留言即可下載」和「#限時下載」等字眼便以為真，紛紛留言索取和分享，但其實根本沒有獲得貼圖或任何東西。這些不法之徒利用假專頁，誘騙網民留言及推送訊息，部分網民按下連結後可能會自動post相關內容到個人Facebook或社團群組，稍一不小心便中招。

Facebook爆假貼圖騙案，網民亂留言不止沒能得到任何東西，更可能後果嚴重！？

台灣創作的「貓爪抓」便是受害者之一，日前己澄清表示「正宗唯一別無分號」，請大家認明「【#藍勾勾】」才是官方經營的粉絲專頁，在聲明中寫道：「麥擱問啊、貓爪抓沒有任何的送貼圖活動、那些莫名其妙送貼圖的粉專都是假的啦！」，除了「貓爪抓」外其實很多網絡專家經常提醒大家要小心詐騙，別隨亂按留言或不明連結，這樣做極大機會把個人資外流，被騙徒拿去做不法勾當，後果可能會很嚴重。

假的粉絲專頁做得幾可亂真，也不止得一兩個post，網民一不小心便中招。

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