Huawei P30 Pro 夜景實機試拍：超高ISO／夜景模式各有千秋？

Huawei 在巴黎發表的 P30 Pro 系列，光學變焦能力自然是重點宣傳項目，然而其採用的全新 SuperSensing 鏡頭，大幅提升了其 ISO 感光度極限，讓手持夜拍彈性更大，亦是此系列的全新賣點。

不過，如果有留意開之前的 Huawei 系列手機的話，都會知道由 P20 系列開始，他們就加入了一個以 AI 加持的「夜景模式」，利用類似 HDR 的「疊相」方式來營造細節更佳的手持夜景相片，究竟與高 ISO 拍攝的分別在哪？哪一個又更為好用？我們在巴黎就進行了一連串的實地試拍，並得出結論。

「409600 超高 ISO」 的用途

P30 Pro 的感光度，最高可以達到 409600，而 P30 的極限則為其一半的 204800，而高感光度的最大用處，是大幅提升手機在拍攝時於快門開啟時間的進光量，如果 ISO 夠高，理論上快門速度可以加快、減少手震機會。

一般的高 ISO，也伴隨著高雜訊，在尺寸較細小的感光元件上，情況就更為明顯，讓手機上的可用 ISO 值通常也就不過 3000~4000。不過 Huawei P30 系列除了提升了進光量，高 ISO 拍攝時也明顯配合了軟件作降噪，大大提升了高 ISO 拍攝的質素，以下為幾張於漆黑房間內試拍的相片：

可以獲得這樣的效果，是因為 P30 Pro 在遇到漆黑環境下先行調節至超過高 ISO，將畫面受光的部份即時顯現，並進行實時降噪，至於其他採用較舊式 CMOS 的手機，效果如下：

在約 4000 ISO 的數值下，只能拍出以上幾近漆黑的效果，更莫講有正確的顏色

「夜景模式」不可取替之處

然而，有了高 ISO 是否就代表夜景模式在 P30 Pro 之後沒有用武之地？其實，這並非一個「既生瑜、何生亮」的問題，因為「夜景模式」對於低光環境的增光邏輯，與高 ISO 有著決定性的分別。

調高 ISO 後拍攝的照片，受光就只有系統設定好的快門時間，故在燈光較複雜、有發光體在畫面中的時侯，曝光就會以發光的景物為主，如果要看到較暗位置的細節，就需要將整個畫面的光度拉高，光源就很容易出現過曝情況。

如果夾硬將 ISO 拉高至 409600，發光的鐵塔當然會過曝

而 Huawei 在 P20、Mate 20 系列上都有採用的「夜景模式」，就強調手持長曝，讓手機在時間內拍攝不同曝光度的照片，再透過 AI 進行合成，本質其實與 HDR 近似。雖然過程中需要用家手持手機 5～7 秒，但出來的成品在細節上就會更為突出，以下就為大家帶來幾組對比：

「夜景模式」在 P30 Pro 上的另一價值，在於它仍然可以用在其他鏡頭的拍攝之上 － 是的，高 ISO 拍攝只能夠用在採用新 CMOS 的 4000 萬像素主鏡頭上，而另外的 2000 萬像素廣角鏡、800 萬像素的光學變焦鏡，則仍然沒有高 ISO 使用，要在夜間拍出清晰又不乏光度細節的照片，就要用到「夜景模式」的輔助：

要「整體細節」還是「局部光度」？

總括而言，高 ISO 拍攝與夜景模式本質上其實並無衝突，取決於你想要的畫面，用戶可以即場選擇。

筆者常說，功能多意味著高彈性，用戶要用上手時，沒有就是沒有；而 P30 Pro、P30 今次新增的高 ISO，其實就是讓用戶在漆黑環境下有著這樣的使用彈性。