Gmail 推出預約發送電郵功能　打工仔不須再早起身發電郵「扮工」

Gmail 趁著 4 月 1 日慶祝推出 15 周年，公布幾項新功能，其中最注目的，應該是打工仔望穿秋水的預約發送，schedule Email 排程功能！雖然 Gmail 在很多方面都足夠取代辦公室常用的 Outlook 處理日常工作，不過唯獨 Email 排程功能是多年來一直欠缺。Gmail 今次加入排程預約發送電郵功能，打工仔們終於不用再過半夜趕完工作，晨早再彈起身發電郵給客戶的苦日子。

返寫字樓工的朋友，相信應該有過這樣的經驗：半夜趕起的 Project，因為不想半夜發電郵打搞客戶，或者怕對方早上太多 Email 錯過了自己的郵件，唯有朝早彈起身「扮工」。雖然使用 Outlook 電郵軟件可以做到排程功能，不過對於以 Gmail 作為工作電郵的朋友來說，這個功能就不幸地一直欠奉。Gmail 在 4 月 1 日慶祝推出 15 周年的時間，終於正式宣布加入預約發送電郵功能，解決了不少用戶的煩惱。

Gmail 慶祝 15 周年，正式推出 schedule Email 排程功能。（設計圖片）

返寫字樓工的朋友，相信應該有過這樣的經驗：半夜趕起的 Project，因為不想半夜發電郵打搞客戶，或者怕對方早上太多 Email 錯過了自己的郵件，唯有朝早彈起身「扮工」。雖然使用 Outlook 電郵軟件可以做到排程功能，不過對於以 Gmail 作為工作電郵的朋友來說，這個功能就不幸地一直欠奉。Gmail 在 4 月 1 日推出 15 周年的時間，終於正式宣布加入預約發送電郵功能，解決了不少用戶的煩惱。

Gmail 手機預約發送電郵操作（按圖放大）

加入了預約發送電郵功能之後，以 Gmail 處理工作電郵變得更加方便。一些毋須即時發送的電郵，例如追收對方文件、付款的提示，或者慶祝朋友、工作伙伴的生日或周年紀念等，都可以提早以 Gmail 預約發送功能處理，不用擔心到時到候因為事忙，忘記編寫電郵。另外，聯絡不同時區工作伙伴的時候，亦可以利用這個功能，避免在對方半夜，或者假期日子發電郵打搞對方。

Gmail 桌面預約發送電郵操作（按圖放大）

Gmail 在推出 15 年已經累積全球 1.5 億用戶，除了預約發送電郵功能之外，更會將已經在 Pixel 手機推出的 Smart Compose 在所有 Android 及 iOS 裝置上推出，在用戶撰寫電郵時，自動提供預測文字建議。另外在桌面版 Gmail 中，大家可以直接回應 Google Docs 的改動，或者搜尋酒店資料，毋須再離開 Inbox 另開新分頁。Gmail 的新功能正在陸續開始向用戶發送，相信大家在本星期內應該可以開始使用新功能。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c9de0d32f812a07ddfe3dfe

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV