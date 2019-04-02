小米藍牙耳機Air香港推出 小米之家第三分店元朗開幕【米粉節2019

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【小米米粉節2019】小米藍牙耳機Air終於到港！小米舉行發布會，宣布「米粉節2019」活動及內容，其中除了公布兩部全新手機 小米9 及 Redmi Note 7發售詳情外，亦確定小米藍牙耳機Air、行車記錄儀1S及相關智能家電等，將於第三家旗艦店「小米之家」開售！

主動降噪

小米藍牙耳機Air 早前公布後備受關注，支援多功能無線觸控、ENC環境及ANC主動降噪技術，亦可以按環境戴上耳機啟動、除下耳機即可暫停播放功能。於「米粉節2019」發售，售價HK$469。

另一款 米家行車紀錄儀1S 亦將於「米粉節2019」開售，配備3吋IPS大螢幕、以F1.7大光圈Sony IMX 307傳感器，可更清晰於夜間拍攝行車情況，售價為HK$429。

米粉節2019

小米舉行的發布會中，亦公布除了港島及九龍外，第三間旗艦店「小米之家」將於新界區的元朗形點 II（YOHO MALL II）開設，並於4月20日正式開幕，新店佔地逾2,000平方呎。同時以上兩款產品包括 小米藍牙耳機Air 及 米家行車紀錄儀1S 將於 小米之家 及 米粉節2019 活動參與商戶（CSL正式發售。米粉節2019 活動由2019年4月4日上午10時起至4月10日於其官方網站舉行，小米藍牙耳機Air米家行車紀錄儀1S 將於4月4日中午12點於官網正式開賣。

小米香港營運總監 羅燕 宣布第三間小米之家將於元朗開幕。

設有Roadshow於元朗形點II 中庭舉行

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