Powerbeats Pro真無線耳機5月上市　踢走AirPods成iPhone最佳拍檔

耳機品牌Beats正式公布將於5月推出Powerbeats Pro真藍牙無線耳機，作為全面支援蘋果產品的耳機功能比第二代AirPods有過之而無不及。蘋果於3月發布了一系列新服務和新iPad、AirPods均不太令大眾震撼，正當「Tim Apple」於硬件發展強差人意時，還好有第三廠商搭救，未買AirPods的朋友可以睇定先出手。

Powerbeats Pro定價250美元（港幣為1988）比第二代AirPods貴數百元，但完全擁有後者支援iOS的能力，同樣可和iPhone完美結合，內裡搭載和AirPods一樣的H1晶片，而且音質比AirPods高幾班，對追求更好聽歌體驗的用家來說可謂恩物。

Powerbeats Pro登場成真正iPhone最佳耳機，4隻色都勁靚！

其實早前已有不少關於Powerbeats Pro的傳聞，現在均得到證實。外形上，Powerbeats Pro和現時Powerbeats 3相似，官方指新品比Powerbeats 3小了23％輕17％，掛耳式設計解決了AirPods會掉落的問題，而入耳式耳膠也有效隔音，同時沒有了AirPods最為人詬病的漏聲情況。另外，諸如一般運動耳機都有的防水防汗、實體按鍵、音量控制等功能全數齊備，無論用左右手均能便利操作。

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+ 4 + 3 + 2

Powerbeats Pro內置光學感應，當用家拿下耳機時便會停止播放，戴上則自動播放，官方更指今次Powerbeats Pro改善了通話音質，也有更佳降噪效果。而iPhone最關心的Siri操作方面，由於使用H1晶片所以Powerbeats Pro也能用得到。耳機充滿時電量續航力為9小時，每次充5分鐘可以聽1.5小時歌，而收納盒可額外提供15小時電量，可以Lightning連接線充電。最後，Powerbeats Pro除了白色，還有黑色、海軍藍同軍綠色。



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