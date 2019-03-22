Noble Audio Khan 壓電圈鐵混合耳機試玩 木目金塗裝隻隻獨一無二

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【Noble Audio Khan 試玩】PAF 2019 個人音響文化節已經開始，美國品牌在展覽中公開新作Noble Audio Khan，即睇率先試玩報告！

極少有使用壓電單元的混合式入耳耳機

PAF 2019 個人音響文化節已經開幕，美國品牌NOBLE Audio 主腦Dr. John Moulton 特別來到香港參加，率先公開Noble Audio 首款混合式單元耳機Noble Audio Khan！

NOBLE 向來只生產多動鐵耳機，今次首度生產混合單元耳機，目標是每個聲頻都使用最適才適任的單元：10mm動圈負責低音、中音／高音各使用2顆BA動鐵，而超高頻方面，製作人Dr. John Moulton（行家稱他為Wizard 魔法師）就一直找不到滿意的選擇，最終它選擇了一款比較少用在耳塞中的材料：壓電單元（Piezoelectric effect driver）

Noble Audio Khan 壓電圈鐵混合耳機（$19,980）（鍾世傑 攝）

NOBLE Audio 主腦Dr. John Moulton來到香港參加PAF 2019 個人音響文化節，率先公開Noble Audio Khan。

model試戴Noble Audio Khan。

3種不同類形的單元混合使用，需要極高的調音技巧才能合而為一。

壓電單元是一種特殊物料的振膜單元，在1974年由Pioneer發明，不過就極少縮細至混合式音樂耳塞上使用，聽代理說，Khan很可以只是史上第2、3對用了壓電單元的多單元入耳式耳機。而從外面觀察，Khan的3D打印機身並不太巨型，也不會覺得它很重，看不出Khan的機身內原來「塞」滿了3類形共6個單元，但細心看，其實2 PIN兩針耳機線插已經做到好盡好盡，相信已經用盡空間。

係「木目金」，唔係金目鯛

在試音前先講講外觀，比起使用新單元，NOBLE在外觀上來了一次更大的挑戰，它放棄了NOBLE標誌式的金屬殼、大皇冠雕刻，改用3D打印的黑色塑料殼，上面印有一些奇奇怪怪的金屬紋……

但原來Khan只是表面低調，機身表面是一種M3物料素材，那些random混合而成的滴態銀色圖案，使用了日本傳統工藝木目金（Mokumegane／即是木紋金屬圖案的意思），做法非常複雜，要將不同顏色的薄層金屬放在一起，以烘烤的方式製成特殊木紋，每一層只有0.4mm厚，所以成品是每一隻都各有不同左右耳也不會對稱，永遠不會跟其他人「撞車」。

這片就是採用了木目金處理的M3物料，Wizard將它用在Khan機面面板，一為其它有金屬的保護性和密度，卻可以像木材一樣處理，二來就是愛它的藝術成份。

沒有皇冠標誌，但細心睇其實有NOBLE老闆Wizard的簽名字樣。

木目金塗裝的成形有點像「紮染」，是無法控制的，所以每一隻的圖案都不會重複。（鍾世傑 攝）

木目金技法製成的機身表面，每一隻的不規則圖案都不會重複，珍藏度高。（鍾世傑 攝）

如對日本塗裝技術「木目金」技法感興趣，可上YouTube睇片，或到Amazon訂這本《木目金之教科書》。

聽聽壓電單元究竟有幾巴炮！
用Khan配上AK SP1000M，使用原裝3.5 mm鍍銀銅線連接……喂！這傢伙雖然果然如Khan的名字「成吉思汗」一樣，一對耳機就統一了三頻音域，做好超高頻，原來不只令高音去得再高一點，Khan的人聲明亮而不搶耳，尾音連呼吸聲都清晰，整體像被一個開闊的音場包圍，覺得非常之耐聽。Khan的調音是三頻自然結合，人聲和高音不會搶走了背景音樂的發揮空間，配合相應級數的DAP，可以令你重新認識曾經「聽過」但其實「未完全聽晒」的歌曲，聽出很多以前未發現的樂器細節和餘韻。

以AK SP1000M／Khan原裝鍍銀銅線3.5mm機插試聽，《攻殼機動隊OST》，電子念佛機風格的女聲，高音升key夠順，夠鮮明但又不會搶走背景音樂的發揮空間，整體表現開揚、細節豐富、自然。

NOBLE最新作Noble Audio Khan，一改品牌標誌式的金屬浮雕大皇冠外形，改用3D打印機殼，表面更便用特殊的技術製作。

Khan使用2 pin耳機線插，不過插座似乎已無甚麼空間，連深一點的插孔也做不到。（鍾世傑 攝）

「唔好咁揚，但係要威。」

東莞仔一定要用這款Noble Audio Khan入耳式耳機，它表面平凡，其實用了極罕的壓電單元，機身表面更採用了日本傳統工藝製作，張揚在骨子裡！難怪會選擇元太祖成吉思汗為名！

要講弱點，首先當然是定價，另一問題是它做法很低調，個人覺得它不是一隻很容易令人理解其高定價的作品；外觀：要了解背景才會知道珍貴、聲底：要聽過很多很多耳機，才會明白它不是無個性，而是像大汗一樣包容天下，無論是流行曲、靚聲天碟、純音樂都能駕馭。

Noble Audio Khan SPEC.

單元：10mm 動圈x1, 平衡電樞x4, 10mm 壓電單元x1

頻率響應：20Hz~25KHz

靈敏度：109dB@1kHz

阻抗：19ohm@1kHz

總諧波失真：1.7% @1kHz

耳機線制式：CM 2pin

配件：耳綿A (三尺碼各一對)、耳綿B (三尺碼各一對)、矽耳膠塞 (四尺碼各一對)、便攜袋、Pelican 保護盒、小清潔掃

試聽完Khan，實在要唱番首阿Lam《成吉思汗》，雖然未有錢買，但我服了Khan這個大汗！更服的是出錢買的用家，以近2萬大元的身價，買了也是人人知你在戴NOBLE，其實都幾考慮品牌fans的忠誠度！
最後結語－－不可阻擋 力量服四方
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