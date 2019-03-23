PAF 2019 個人音響文化節　高清耳機放題任試

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PAF 個人音響文化節 2019 於3月22至3月24日在觀塘舉行，今年第2次舉辦的PAF 個人音響文化節 2019，搞手之一的耳機界名人Cato兄表示是想重現日本系的小型展覽，展品以Head-Fi、入耳式耳機為主，造就一個生產商跟玩家比較接近、能夠直接交換意見的場所。

個人覺得「PAF 2019 個人音響文化節」場地比去年小了一點，少了露天搞活動的廣場位，也沒有我非常喜歡的動畫美少女主題海報，但展品其實仍然很豐富；筆者在3月22日星期五中午到場，可能很多「巴打」未收工，不用排隊已試了Sennheiser momentum true wireless、Sony Justear等熱門作，而除了AK、Sony外幾乎所有品牌都直接有開發者在場推介商品，更有大量未公開試作品給來場人士試聽，跟會展那些大型的、有model派傳單的音響展比，是另一種好玩。

Model試戴PAF 2019 其中一款重點作：NOBLE Audio Khan，宅民黨已完成試玩報告，記得睇。（鍾世傑 攝）

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PAF 2019 場地由灣仔改到觀塘，在觀塘站出B1口，沿開源道觀塘廣場那邊行人路走，見麥當奴後左轉入興業街，就會見到大廈外牆寫著「The Wave」，一點也不難去，不過電梯就似乎比較少，到達8／9樓間可以行樓梯，但離場等lift要耐心一點，展覽開放在3月24日星期日晚，耳機燒友要去。（今年有個集點卡活動，到各品牌處試聽後可以打個印，集齊可換耳機品牌禮物）

Sennheiser 攤位最巴閉當然是HE1 耳筒，必試！（鍾世傑 攝）

另外也要試試Sennheiser momentum true wireless啊！這款真無線耳機，真是勁正。（鍾世傑 攝）

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PAF 個人音響文化節 2019
日期：即日至2019年3月24日（星期日）
地點：觀塘興業街The Wave 8至9樓
時間：10:00am-6:00pm
主辦單位：Lyra Media
入場費：$20

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