WhatsApp Business iOS 版推出　香港iPhone用家一機兩號秘技教學

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「一部手機，兩個WhatsApp」相信是不少香港人的強烈要求，畢竟很多打工仔一個人有兩個手提電話號碼，一個是私人用一個是工作用；加上大家想職場和個人生活略為區隔，自然想一部電話用兩個Whatsapp帳戶分別聯繫不同圈子的人士。WhatsApp去年推出「WhatsApp Business」的應用程式，功能基本上同WhatsApp一樣，用家只要同時安裝WhatsApp和WhatsApp Business，就可以做到「一機雙App」。

不過WhatsApp Business一直只有Android版本，iPhone用家用不到。上個月底，iOS版本的WhatsApp Business終於在App Store上架了，iPhone用家現在也能享受「一機雙WhatsApp」的優厚福利了，在一部手機上使用兩個不同WhatsApp帳戶。不需多言，即睇以下簡單幾個步驟教你安裝。

WhatsApp Business去年推出，不過一直只有Android版本，現在適用於iOS的版本終於在App Store上架，iPhone也能一機兩WhatsApp了。

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跟足以上步驟安裝好WhatsApp Business後，系統會循例要求用家輸入電話號碼，這個號碼自然是屬於另一部手機，只要能收到SMS驗證碼訊息做到Validation核實便可。繼續睇埋剩餘程序。

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WhatsApp Business基本功能完全跟普通版WhatsApp一樣，當然可以同普通WhatsApp戶口聯絡（換言之，可以ＷhatsApp返自己個普通版私人戶口，自言自語...），亦可以加入普通WhatsApp戶口成立的群組。

WhatsApp Business的商業功能在於容許生意人set profile來跟客戶共享公司的詳細資料如Email或舖頭地址。還可以設置default問候語回覆，以及「休息」、「準備中」或「暫時離港」的通告式回覆訊息，妥善管理同客戶的交流。

要注意的是iPhone版WhatsApp Business只在巴西、德國、印尼、印度、墨西哥、英國和美國App Store推出，要下載便需要開設並切換美國Apple ID

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