知名初音Vocaloid音樂製作人wowaka（現實逃避P）心臟衰竭逝世

遊戲動漫
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令和將至，未正式到來卻傳來令人悲痛的訃聞，知名的Vocaloid音樂製作人，現時日本樂隊Hitorie主唱wowaka因心臟衰竭逝世，享年31歲。

Hitorie官方網站公布訃聞，樂隊的主唱兼結他手wowaka於4月5日因急性心臟衰竭逝世，享年31歲。Hitorie現時正進行的日本巡迴演唱會也需中止，樂隊今後的活動現時也處於不確定狀態。

Hitorie 網站上的訃聞

wowaka 生前最後的Tweet「令和很綺麗」

Wowaka自中學開始已經對Rock Band有興趣，高中開始組Band，兒時亦與米津玄師相識。2008年受到初音Miku的Vocaloid音樂影響開始自己創作Vocaloid歌曲，因為上傳影片時說逃避現實也不錯，也被稱為「現實逃避P」。其知名作品《裏表ラバーズ》（表裡Lovers）、《ローリンガール》（Rolling Girl）、《ワールズエンド・ダンスホール》（World's End Dance Hall）等都極受歡迎，Nico與YouTube合計的點擊量每首也過千萬。多首神曲亦有被SEGA收錄至不同集數的《初音Project Diva》遊戲當中，相信很多Vocaloid樂迷或初音Diva玩家都十分熟悉。

海外fans製作meme表示悲痛（原畫師不明）

Wowaka的音樂創作：

多位出色的Vocaloid創作人像wowaka、samfree、ぽわぽわP（椎名もた）都英年早逝，實在令人感到很悲傷，也希望各行各業的創作人注意身體健康，多點休息吧。

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